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Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak

Güvenlik soruşturması ile ilgili yeni düzenlemede soyut kriterlerin yerine incelemenin sadece ilgilinin kendisiyle ilgili yapılması, birinci - ikinci derece yakınlarını kapsamaması , kişinin hakkındaki iddiaların gerekçelendirilmesi yer alacak.
 10 Ocak 2020 09:09
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Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak

AYM'nin iptali sonrası yeniden ele alınan güvenlik soruşturması ile ilgili kanun çalışmalarında sona gelindi.

AK Parti'nin hazırlamış olduğu yeni taslağa göre güvenlik soruşturması kapsamında kişinin sadece kendisiyle ilgili inceleme yapılacak.

Bu doğrultuda kişinin eş, anne, babası gerekçe gösterilerek memuriyete ataması engellemeyecek.

Güvenlik soruşturması taslağında yer alan 'anayasaya, devlete sadakat ve bağlılık' şeklinde soyut kriterlerin yer alması AK Parti'li hukkuçu kurmaylarından da itiraz geldi. Bunun üzerine ilgili madde tekliften çıkarılarak yeniden çalışma yapıldı.

Yeni getirilen öneride ilgili kişinin dava veya hüküm olup olmadığına ilişkin somut veri olan 'arşiv araştırması' ile yetinilmesi önerisi ele alındı.

Bu doğrultuda soyut kriterlerin yerine incelemenin sadece ilgili nin kendisiyle ilgili yapılması, birinci - ikinci derece yakınlarını kapsamaması , kişinin hakkındaki iddiaların gerekçelendirilmesi, önerileri gündeme alındı.

Bu düzenleme yasalaşırsa, özellikle ilgili hakkında 'babası FETÖ'cü, kardeşi FETÖ'den tutuklandı' gibi gerekçelerle kişilerin memuriyete giriş engellenmeyecek.

Memurlar.Net
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