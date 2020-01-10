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Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı, çok sayıda yaralı

Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 10 Ocak 2020 09:20
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Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı, çok sayıda yaralı

Aksaray'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Ali Sarıkaya yönetimindeki 68 S 0197 plakalı işçi servisi, Arotol-Yeşilova beldesi yolunun 5. kilometresinde, Adem Doğanay'ın kullandığı 68 AAK 958 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaza yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi.
Anadolu Ajansı
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