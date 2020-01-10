1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü kozmetik firması iflas etti

Türkiye'nin büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar'ın resmi olarak iflas ettiği duyuruldu.
 10 Ocak 2020 09:22
Yazdır
Ünlü kozmetik firması iflas etti

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, finansal sıkıntı içerisinde olan Tekin Acar Cosmetics'in iflasına karar verdi.

26/12/2019 tarihinde görülen mahkemeyle birlikte resmen iflas eden Tekin Acar Cosmetics için alacaklılar ve 3'üncü şahıslara duyuru ilan.gov.tr'de yapıldı.

İflas sonrası tasfiye işlemlerini icra iflas müdürlüğü yürütecek.

İşte yapılan duyuru:

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığının 26.12.2019 tarih ve 2018/480 Esas sayılı yazıları ile İstanbul ticaret Sicilinin 549797 sicil nosunda kayıtlı Maslak Mah. Büyükdere Cad. M. Meydan Sok. Beybi Giz K.15 No.1 D.55 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde kurulu TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin İİK. 177. Maddesi uyarınca İFLASINA, İflasın 26.12.2019 günü saat 14:25 itibariyle İFLASINA karar verildiği, iflas tasfiyesi dairemizin 2019/28 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmektedir. İİK.nun 166. maddesi gereğince bilgi edinilmesi tebliğ olunur.07.01.2020
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Halkbank, SMS ile Gümrük Vergisi ödemesi başlattı
09 Ocak 2020 14:08		 Yabancılara taşınmaz satışı son 10 yılın zirvesinde
09 Ocak 2020 13:41
2019'da en çok bu ürünleri aldık
09 Ocak 2020 13:27		 İnternetten alışverişte stok oyunu: Parayı işletip iade ediyorlar
09 Ocak 2020 09:10
İstanbul'da 'insani geçim' 3 bin 192 lira
09 Ocak 2020 08:00		 Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi
08 Ocak 2020 13:48
Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor
08 Ocak 2020 09:23		 Akılcılıktan uzak popülist kararların sonucu: Korsan taksi
08 Ocak 2020 07:36
Türkiye'nin geçen yıl en fazla fındık sattığı ülkeler
07 Ocak 2020 18:43		 Türkiye'de birleşme ve satın almalar 10 yıl önceki seviyelere geriledi
07 Ocak 2020 16:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:12 - FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı10:11 - Balıkesir FETÖ soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı10:08 - Borsa güne yükselişle başladı10:04 - İYİ Parti'nin Kanal İstanbul görüşü: Proje bir devlet projesi olma özelliğine sahip değil10:02 - Ekim ayı işsizlik oranı açıklandı10:00 - Otel girişlerinde kimlik fotokopisi vermeyin!09:57 - Taşımalı eğitim alarm veriyor09:48 - Deniz Kuvvetlerinde 7'si muvazzaf 12 askere FETÖ gözaltısı09:43 - Güne başlarken döviz fiyatları09:42 - Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı
09:36 - 'Bazı vakıf üniversiteleri usulsüz kaynak aktarıyor'09:33 - Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti09:27 - Acil servisler alarm veriyor09:24 - İstanbul'da sis etkili oluyor09:22 - Ünlü kozmetik firması iflas etti09:22 - Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması09:21 - Sivas'ta 4'ü muvazzaf asker 1'i doktor 5 FETÖ gözaltısı09:20 - Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı, çok sayıda yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Üniversite'den başarılı öğrenciyi yetiştiren öğretmene teşekkür
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Gerilim dindi, piyasa coştu
Korucu olmak için başvurduğunda tacizci olduğu ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reaktif kişilik 2
anne misafirhanesi 1
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
balık kılçığı tekniği 5
bold pilot 1
yerli otomobil neyse kanal istanbul da o kadar önemlidir 1
gram altın 1
Harry ve meghan markle'ın unvanlarindan vazgeçmesi 1
şu an çalan şarkı 3
bioritmik saat 3
SON İLANLAR
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Arsin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 11 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 40 İşçi Alacak
Aydın Lima 5 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes 1 İşçi Alacak
Ağrı Elektirik KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik 2 İşçi Alacak
Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam