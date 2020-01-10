Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hürriyet Gazetesi'ne röportaj verdi. Selçuk, Emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu

Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalamasının 43-47 olduğunu söyleyen Selçuk, "Bunların yüzde 80-90'ı da çalışmaya devam ediyor. Biliyorsunuz, emekliliği hak etmenin üç şartı var: yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. Dolayısıyla, emeklilikte yaşa takılanlar dediğimizde, yaştan dolayı emeklilik hakkını kazanamayanlar var. Konuyu etraflıca inceledik ve birden fazla alternatif üzerinden çalışıp maliyetleri çıkardık. Yüksek maliyetinin yanı sıra sosyal güvenlik reformundan bir geri dönüşü ifade ettiği için ilke olarak da karşıyız. Reformu geriye döndürmek aktüeryal dengenin bozulması demek" dedi.

KIDEMDE SOSYAL MUTABAKAT

KIDEM tazminatında bir değişiklik düşünüp düşünmedikleri sorusunu yanıtlayan Selçuk, "11. Kalkınma Planı'nda, 'kıdem tazminatı reformu, tarafların sosyal mutabakatıyla gerçekleştirilecek' diye ifade ettik. Dolayısıyla, sosyal mutabakatı önemsiyoruz. Şu anda kıdem tazminatı şöyle olur veya olmaz' diyemem. Çünkü sosyal taraflarla bu konuyu tüm boyutlarıyla konuşamıyoruz. Hemen kırmızı çizgiler çekiliyor. Maalesef, sosyal tarafların tüm netliği konuşamadığı her konu, hep arafta kalıyor" diye konuştu.

3600 SÖZÜ YERİNE GETİRİLECEK

ESNEK çalışmayla ilgili herkesin farklı bir şey anladığını kaydeden Zehra Zümrüt Selçuk, "Esnek çalışma esasen istihdamı artırılabilecek bir yöntem. Ulusal İstihdam Stratejisinde güvenceli esneklik var. Neler yapılabileceğini ve içeriğini sosyal taraflarla etraflıca konuşacağız" dedi. Selçuk, bazı unvanların ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesiyle ilgili olarak ise, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü, elbette yerine getirilecek" diye konuştu.

SİNERJİYİ HIZLI SAĞLADIK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı yönetmenin zor olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Selçuk, "Ben tek bakanlık olarak görevi devraldım. Önceki dönemdeki iki bakanlığın birbirlerini tamamlayıcı birçok yönleri vardı. Mevcut çalışmalarımızda da bunu daha iyi görüyoruz. Sinerjiyi hızla sağladık" dedi.