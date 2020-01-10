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İstanbul'da sis etkili oluyor

Sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi- İstanbul Valiliği, Boğaz'ın çift yönlü transit geçiş trafiğine kapatıldığını bildirdi
 10 Ocak 2020 09:24
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İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Boğaz'ın çift yönlü olarak transit geçiş trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı.

Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edilirken kara yollarında da sürücüler yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul Valiliği, Twitter paylaşımında, "Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü transit geçiş trafiğine kapatılmıştır." bilgisini verdi.
Anadolu Ajansı
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