Meteoroloji buzlanma ve don olaylarına dikkat çekti - Haritalı
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor
|10 Ocak 2020 06:31
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Otel girişlerinde kimlik fotokopisi vermeyin!
10 Ocak 2020 10:00
|İstanbul'da sis etkili oluyor
10 Ocak 2020 09:24
|TV ve telefonları kapatıp 63 dakika kitap okuyorlar
09 Ocak 2020 23:57
|Evlatlık verilen kişi 52 yıl sonra öz kardeşlerine kavuştu
09 Ocak 2020 22:58
|Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık
09 Ocak 2020 21:17
|Gazeteci Bülent Aydemir'in acı günü
09 Ocak 2020 19:37
|Şehit askerler, törenle memleketlerine uğurlandı
09 Ocak 2020 19:23
|Türk Bakanın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler
09 Ocak 2020 19:19
|Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın acı günü
09 Ocak 2020 19:11
|Rize Valisi Kemal Çeber'in acı günü
09 Ocak 2020 19:03