Deniz Kuvvetlerinde 7'si muvazzaf 12 askere FETÖ gözaltısı
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
|10 Ocak 2020 09:48
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