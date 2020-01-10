Ekim ayı işsizlik oranı açıklandı
TUİK internet sitesinden işsizlik rakamlarını açıkladı
|10 Ocak 2020 10:02
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İşgücü İstatistikleri, Ekim 2019
İşsizlik oranı %13,4 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile %15,7 oldu.
İstihdam oranı %45,9 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık azalış ile %45,9 oldu.
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