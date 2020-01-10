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İYİ Parti'nin Kanal İstanbul görüşü: Proje bir devlet projesi olma özelliğine sahip değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatıyla Kalkınma Politikaları Başkanlığınca akademisyen ve uzmanlardan oluşturulan 36 kişilik ekip, proje ve projeye ilişkin ÇED raporunu inceledi- Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu: Proje bir devlet projesi olma özelliğine sahip değil
 10 Ocak 2020 10:04
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İYİ Parti'nin Kanal İstanbul görüşü: Proje bir devlet projesi olma özelliğine sahip değil

Kanal İstanbul Projesi'ni mercek altına alan İYİ Partinin uzmanlardan oluşturduğu ekip, projeyi teknik, çevre, hukuki ve ekonomik boyutuyla inceledi.

Edinilen bilgiye göre, Akşener, partisinin Başkanlık Divanı toplantısında Kalkınma Politikaları Başkanlığından Kanal İstanbul projesiyle ilgili çalışma yapılmasını, sunum ve rapor hazırlanmasını istedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı tarafından, aralarında eski Ulaştırma Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığından alanında uzman isimler ile akademisyenlerin yer aldığı 36 kişilik bir ekip oluşturuldu.

Çalışmalar çerçevesinde projeyi teknik, çevre, hukuki ve ekonomik boyutuyla ele alan ekip, ayrıca ÇED raporunu da inceledi.

- "Projeye olumsuz bakıyoruz"

Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, projeyi dörde ayırdıklarını, teknik, ekonomik ve çevre boyutlarına baktıklarını, hukuki değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Projenin yapılabilirliği ve maliyeti üzerinde durduklarını ifade eden Tatlıoğlu, sonuç olarak projeye olumsuz baktıklarını belirtti. Tatlıoğlu, "Proje bir devlet projesi olma özelliğine sahip değil. Bunun bir devlet projesi olması için çok ciddi bir dışsallığının olması lazım. Yani ya stratejik olarak Türkiye'nin önemini çok artıracak ya ekonomik büyümesine çok ciddi katkıda bulunacak bir altyapı yatırımı olacak ya bir eksikliği giderecek ya da mevcudu fazlalaştıracak. Kanal İstanbul üzerinden ne dış ticaretin artması mümkün ne ekonomik büyümeye bir katkısı var. Bu olsa olsa mega bir şehir projesi olur ve böyle değerlendirilebilir." diye konuştu.

Tatlıoğlu, çalışmaya ilişkin ilk etapta hazırlanan sunumun Akşener'e aktarıldığını bildirdi.

- Çalıştay düzenlenecek

Bu arada İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı'nca yarın İstanbul'da projenin detaylı şekilde ele alınacağı "Kanal İstanbul Projesi ve Ardındaki Gerçekler" başlıklı çalıştay düzenlenecek.
Anadolu Ajansı
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