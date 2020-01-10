FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Edirne'de sınırda Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 2 zanlı yakalandı.
|10 Ocak 2020 10:12
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Edirne'de sınırda Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 2 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, sınır hattında nöbet tutan askerler, sınır köylerinden Doyran köyü askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan araştırmada FETÖ şüphelisi oldukları anlaşılan S.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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