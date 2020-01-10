İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun eşlerinden, Demirtaş'a 2. destek
|10 Ocak 2020 10:17
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Sanatçı Jülide Kural, eski HDP Eş Genel Başkanı ve üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabının öykülerini okuma tiyatrosu olarak sahneleyecek. Oyun, İstanbul'da, 11 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da Kenter Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu da oyuna davet etti. Üçlü, yarın oyunu birlikte izleyecek.
Bu üç isim ilk kez 16 Ağustos 2019'da Selvi Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İstanbul Bakırköy'de bir restoranda bir araya gelmişti. Başak Demirtaş'ın doğum günü nedeniyle pasta kesilen buluşmaya, Demirtaş'ın avukatlığını da üstlenen kız kardeşi Aygül Demirtaş da katılmıştı.
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