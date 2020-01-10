DUS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayımlandı

2019-DUS Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması

2019 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ek tercih işlemleri, 10-16 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri 16 Ocak 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 10 Ocak 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ek yerleştirme işleminde, 2019-DUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2019-DUS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablo, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-DUS Başvuru Kılavuzu

2019-DUS Ek Tercih Kılavuzu