DUS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayımlandı
|10 Ocak 2020 10:24
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2019-DUS Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması
2019 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ek tercih işlemleri, 10-16 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek tercih işlemleri 16 Ocak 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 10 Ocak 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Ek yerleştirme işleminde, 2019-DUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2019-DUS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablo, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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