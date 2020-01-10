Ceazevinden şiddet mağduru kadına uyarı yazısı gitti
|10 Ocak 2020 10:27
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Bakırköy'de 2 Ekim 2018 tarihinde cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen ve eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen, kız arkadaşı A.A.'yı darp etti. Göçmen, çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Hakkında 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve tutuklanan Göçmen, 1 yıl 3 aylık tutukluluk süresinin ardından 6 Ocak tarihinde Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Göçmen'in tahliye edilmesinin hemen akabinde Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü, genelge gereği Bakırköy Adliyesi Muhabere Bürosu'na bir yazı gönderdi. Yazıda, Göçmen'in tahliye edildiği ve şiddet mağduru olan A.A.'nın bilgilendirilmesi gerektiği yer aldı.
Çok sayıda davada ceza aldı
Milliyet'ten Elif Altun'un haberine göre Görkem Sertaç Göçmen hakkında, 30 Ocak 2017'de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde bir hemşireye hakaretten 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Yine Göçmen'in 10 Şubat 2017'de bir alışveriş merkezinde üniversite öğrencisini yaraladığı iddiasıyla açılan davada 6.5 yıl kadar hapsi istenmişti.
Göçmen'in, 6 Eylül 2017'de Ataköy'de kavga ettiği kafe işletmecisi ve çalışanlarına hakim-savcı lojmanlarındaki evinden ateş açtığı iddia edilmişti. Göçmen 2 bin 500 TL para cezasına çarptırılmıştı. Bir diğer olayda Göçmen, kız arkadaşının annesi Ş.A.'ya tehdit mesajı attığı gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Ayrıca Göçmen Bakırköy'deki bir AVM'de restoran çalışanı Kadir Ç.'ye mermi fırlattığı iddiasıyla 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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