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Başakşehir'de özel bir okulun alt katında yangın çıktı
İstanbul Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okul tedbir amaçlı tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
|10 Ocak 2020 10:35
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