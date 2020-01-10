Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül iddiasıyla ilgili şaşırtan açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Abdullah Gül'ü aday göstermek istiyordu" iddialarıyla ilgili konuştu.

Meral Akşener adaylıkta ısrar edince çatı aday fikri çöktü

Meral Akşener'in aday olmak istemesiyle çatı aday projesi çökünce CHP de kendi adayını çıkarmak zorunda kalmıştı. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun, Gül ısrarına ses çıkarmadığı için o dönem CHP'de eleştiri konusu olan Kılıçdaroğlu, uzun süren sessizliğini bozdu ve şaşırtan açıklamalara imza attı.

CHP'nin girişimi olmamış

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerçekten Meral Akşener karşı çıkmasaydı Abdullah Gül aday mı olacaktı?" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, "Onu bilmiyorum" yanıtını verdi.

"CHP'nin bu tip bir girişimi oldu mu?" sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Hayır" dedi.