Ahmet Davutoğlu'nun ilk Tiktok videosu
|10 Ocak 2020 10:43
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AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, 15 saniyelik videoların yüklendiği TikTok'a üye olmuştu. Davutoğlu TikTok'taki ilk videosunu paylaştı.
AK Parti'den istifa eden ve yaklaşık bir yıl sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde "Gençlik nerede dedim? 'TikTok'ta' dediler. Biz de geldik. Gençlik nerede, biz oradayız" şeklinde açıklama yaparak TikTok'a üye olduğunu açıklamıştı.
Davutoğlu TikTok'taki ilk videosunu paylaştı...
NE OLACAK BU MÜHENDİSLERİN HALİ
"Ne olacak bu mühendislerin hali?" isimli videoda Davutoğlu, karşısındaki çocukla mühendislik hakkında sohbet ediyor...
Davutoğlu sohbette "Mühendislik cazibesini kaybediyor" derken, çocuk da "Bir mühendis olmak istiyorsan üniversite sınavında büyük bir başarı elde etmek zorundasın. Onun üzerine master yapıp, sonrasında mühendis olabilirsin" yanıtını veriyor.
TİKTOK, TWİTTER'I GERİDE BIRAKTI
Dijital Düşün Derneği, Türkiye'deki sosyal medya uygulamalarının 10 yıllık değişimine ilişkin hazırladığı videoda, Facebook 10 yıldır zirvedeki yerini korurken, son dönemde TikTok uygulaması Twitter kullanıcılarını geride bıraktı.
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