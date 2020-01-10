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Üniversite: Tebligat yok, pedagojik formasyon ilanı yayımlıyoruz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, MEB'den kendilerine ulaşan bir tebligat olmadığı için, 2019-2020 (14. dönem) pedagojik formasyon sertifika programı ilanına çıktı
 10 Ocak 2020 10:54
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Üniversite: Tebligat yok, pedagojik formasyon ilanı yayımlıyoruz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, MEB'den kendilerine ulaşan bir tebligat olmadığı için, 2019-2020 (14. dönem) pedagojik formasyon sertifika programı ilanına çıktı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklama şu şekildedir:

2019 - 2020 (14. Dönem) Pedagojik Formasyon Yeni Dönem Başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen atamalarında yeni bir düzenlemeye gideceğini açıklamıştır. Bununla beraber Pedagojik Formasyon Sertifika Programı'nın kaldırılacağına dair bir tebligat yayınlanmamıştır. Fakültemizin Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açma yetkisi devam ettiğinden dolayı, yeni dönem başvuruları alınacaktır.

Pedagojik Formasyon Yeni Dönem (14. Dönem) Başvuruları 7 Ocak 2020 tarihinde saat 13:00'ten sonra başlayacaktır.

Detayları görmek için TIKLAYINIZ.

Başvuru Dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ. (Bu dilekçe kesin kayda hak kazanıldığı zaman doldurulup getirilecektir.)

DİKKAT: Pedagojik Formasyon Sertifika Programı'na çift anadalından başvuru yapacak İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri; başvurularını Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi'ne şahsen yapacaklardır.

Diğer üniversitelerde çift anadal yapan öğrenciler ve çift anadal mezunları online başvuru yapacaklardır.
Memurlar.Net - Özel

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