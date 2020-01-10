Köprü trafiğini silahla durdurdu, 6 yıla kadar hapsi istendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yolun ortasına bırakıp silahla trafik akışını durduran sanık hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Ekim 2019'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yolun ortasında bırakarak silahla trafiği durdurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanık Bülent Alagöz hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, olay anına ilişkin görüntülerin incelenmesinde sanık Alagöz'ün köprüyü ortalayacak şekilde aracını park edip durdurduğu, bagajdan silah çıkarttığı, silahı sallayarak araçları durdurmaya çalıştığı, aracından aldığı piknik tüpünü yere koyduğu, silahını başına doğrultarak beklediği anlatıldı.

Sanık Alagöz'ün yaklaşık bir saat süren müzakerenin ardından elindeki silahı denize fırlattığı aktarılan iddianamede, eylemin bu şekilde son bulduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Alagöz'ün soruşturma kapsamında alınan ifadesine de yer verildi. Sanık Alagöz, olay günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girdikten sonra aracını sağ ve orta şeridi ortalayacak şekilde yan şekilde durdurduğunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını protesto etmek için aracından indiğini söyledi.

Aracının bagajında bulunan ve küçük oğluna ait oyuncak tabancayı eline aldığını ve köprünün üzerinde bir müddet sağa sola yürüdüğünü anlatan Alagöz'ün, ifadesinde şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump aleyhine bazı sloganlar attım. Kimseyi küçük düşürücü ifadeler kullanmadım. Araçları durdurmaya çalışmadım. Beni gören araçlar kendiliğinden durdu. Trafik akışı ise devam etti. Sonrasında polisler geldi. Ben bir müddet daha oyuncak silahla sloganlarımı devam ettirdim ve özel harekat polislerinin geldiklerini gördükten sonra silahı denize attım. Oyuncak silahı denize atmamın sebebi, silahın polisler tarafında gerçek zannedilerek panik olunmasının önüne geçmekti. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım."

İddianamede, sanık Alagöz'ün olay günü tutulan tutanağa göre 0.77 promil alkollü olduğu, alınan kan numunesinde ise uyuşturucu madde bulunduğu aktarıldı.

Sanık Bülent Alagöz'ün alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken aracıyla köprü üzerine geldiği ve tabancayı teşhir ederek köprüden geçen araçlara doğru yürüdüğü ifade edilen iddianamede, elindeki tabancanın oyuncak olduğu kabul edilse bile halk arasında korku ve panik yarattığı, araçtan çıkardığı piknik tüpünü patlatmakla tehdit ettiği vurgulandı.

İddianamede, sanık Bülent Alagöz'ün bu şekilde "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçlarını işlediği belirtilerek, 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Bülent Alagöz, ilerleyen günlerde Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.