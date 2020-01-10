'TRT Kurdi, Kürtçenin politikleştirilmesinin önüne geçti'

Kürtlerin ilgisini çeken, doğal ve insani bir yayıncılık yaptıklarını belirterek,dedi.

Ekici, TRT Kurdi'nin yayın çalışmalarını, Diyarbakır annelerine ilişkin yaptıkları yayınları ve bunun etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

2009'da kurulan 11 yıllık kanalın Türkiye'de, Suriye'de ve Kürtlerin yaşadığı her yerde 24 saat Kürtçe yayıncılık yaptığını belirten Ekici, "Kanalımız spordan müziğe, kadından çocuğa, dinden siyasete, kültürden ekonomiye kadar geniş bir yelpazede, haftada 45 yeni program yayınlıyor." diye konuştu.

TRT Kurdi'nin Irak, Suriye, İran'daki 100 tam zamanlı Kürtçe yayıncılık yapan kanallar arasında reyting sıralamasında birinci olduğunu ifade eden Ekici, şunları söyledi:

"Türkiye'de reyting sıralamasında ilk 30'dayız. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da en çok izlenen ilk 5 kanal arasındayız. Suriye'de ve Irak'ta birtakım araştırma şirketlerinin yıllık araştırmalarında açık ara bir numarayız. Bunun basit bir nedeni var. Bizim dışımızdaki diğer Kürtçe kanallar birtakım siyasi angajmanlara sahipler. Birtakım siyasi odaklarla bağlantılıdırlar. PKK'nın yaklaşık 10 kanalı var. Burada müzik, çocuk yayıncılığı da yaparlar. Terör, şiddet, kan, ajitasyon akşama kadar yayınlanır. Tamamen örgüt marşları üzerinden bir müzik dayatılır. TRT Kurdi, bu siyasi angajmanların tamamen dışında ve Kürtlerin çok ilgisini çeken, doğal ve insani bir yayıncılık yapıyor. TRT Kurdi, Kürtçenin politikleştirilmesinin önüne geçmiştir. Kürtçenin İslam hafızasının ve Müslüman dillerin arasında kalmasının yoludur kanalımız."

- "Kanalımız tematik bir aile kanalı"

Ekici, kanalda doğal, insani duyguların müziğinin yapıldığına ve bunun çok sevildiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin dışında Irak'ta ve kısmen İran'da kanalın gazetecilerinin 7 gün 24 saat sahada yayın gerçekleştirdiklerini söyledi. Ekici, alanın uzmanlarının iki yıldır gazetecilerin katıldığı tek Suriye gündemi programıyla ülkenin yıllardır süren sorunlarını masaya yatırdığını aktardığını ifade ederek, şunları belirtti:

"Bizim kanalımız tematik bir aile kanalı. TRT Kurdi, Kürtlerin nefes borusudur. Hendeklerle örgüt çok ciddi kışkırttı halkı ve bizim yayınlarımızla terör örgütüne halk yüz vermedi. Geçen günlerde canlı yayın müzik programımızda ilk kez WhatsApp numaramızı yayınladık. 40 dakika içerisinde Türkiye'den, Suriye ve Irak'tan 800 mesaj geldi. Bu büyük bir başarıdır."

Kanalda günde 5 haber bülteni, haftada 6 siyasi içerikli program ve 4 canlı müzik programı yayınladıkları, müzik programlarını yaz aylarında ilçelerde açık havada düzenlediklerini dile getiren Ekici, kandillerde küçük ilçelerde mevlit programları da yayınladıklarını anlattı.

"Ben çocuğumu istiyorum, diyen annelerin eylemi bariyerleri parçalar"

Diyarbakır HDP il binası önünde aylardır eylem yapan Diyarbakır anneleriyle ilgili yayınlara ve haberlere de devam edeceklerini belirten Ekici, bu konuya kanalın özel bir önem gösterdiğini ifade etti. Ekici, şunları kaydetti:

"Diyarbakır annelerinin eylemi, terör örgütünün baskısıyla sokağa çıkmaya, ses çıkarmaya ve itiraz etmeye korkan Kürtlerin korku eşiğini kırdığını ifade eden büyük bir eylemdir. Sanırım 60'a yaklaştı katılımcı sayısı. Her gün artıyor. Örgüte müzahir partinin kapısına gidip, 'Ben çocuğumu istiyorum.' diye cesaretle gerçeği haykıran annelerin yüreği bariyerleri parçalar. PKK'dan kaçarak 'Ben kaçtım, geldim.' demek kolay bir şey değildir. Devletimizin, güvenlik güçlerinin almış olduğu tedbirlerle PKK'nın sopası, Kürtlerin sırtından kalktıkça rahatlama olacak. Anneler çocuklarını istiyor. O dağlara niye gittiğini, niye götürüldüğünü soruyorlar. 13 yaşında gitmiş mesela çocuk, özürlü çocukları götürmüşler. Bu dehşet bir şey."

Devletin aldığı önlemlerle bölgenin rahatladığını, yaşam normalleştikçe insanların itirazlarının da normalleştiğini belirten Ekici, terörün Kürtlere bir yararı olmadığını söyledi.



Ekici, "PKK'nın karargahlarında Kürtçe konuşulmaz. Dertleri Kürt değil, Kürtçe değil. Kürt'e dayalı projeleri yok. 1970'lerde kalmış, sosyalist bir jargon içinde yaşıyorlar. Kandil'deki terör baronlarının çoğu 70 yaşını geçti. 70 yıldır dağdaki bu adamlar, 70 yıl öncesinin jargonları ile konuşuyorlar. PKK Stalinizmi'nin bugün hiçbir karşılığı yok. Onun için Diyarbakır annelerinin yaptığı eylem çok asil bir davranış. Bunun arkasında durmamız gerekir." diye konuştu.

Diyarbakır anneleriyle ilgili yayınlarında uzun stüdyo ortamında anneleri ağırladıklarını söyleyerek, " Özgürce konuşabildikleri bir alan sağladık ve yine yapacağız. Etkili olduğumuz açık. Bir kızımız annesini bizim kanalımızda görüp kaçıp geldi. Annesi, 'Kızımı rüyamda gördüm. 'Anne, kuyudan çıkamıyorum diyordu.' diye anlattı. Bu çok içimi acıtmıştı ve ağrıma gitmişti. Biz de onu klip haline getirdik ve çevirdik." dedi.

- "Örgütün siyasal nemalanma sisteminin merkezini dağıtıyoruz"



Terör örgütü PKK'nın TRT Kurdi'nin yayınları dolayısıyla karşıt programlar yaptığını belirten Ekici, bunların toplumda hiçbir karşılığının olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"FETÖ ve PKK terör örgütleri başta olmak üzere birçok illegal yapılanmanın hedefe koyduğu kanalımız, sosyal medya mecraları başta olmak üzere gerçek dışı algı operasyonlarına düzenli periyotlarla maruz kalıyor. Bu saldırıların tek merkezden yönetildiği rahatlıkla anlaşılıyor. Sadece sosyal medya değil, sahadaki çalışan arkadaşlarımız da tehditlerin dışında birçok defa fiziki müdahalelerle de karşılaştı. Bunlarla hukuk önünde mücadelemiz devam ediyor.

Biz onların kurduğu siyasal jargonun, siyasal nemalanma sisteminin merkezini dağıtıyoruz. FETÖ 17-25 Aralık'tan beri kanalımızın ve çalışanların üzerine geliyor. Biz 6 yıl öncesinin dörtte bir bütçesi ile çalışıyoruz. O bütçenin büyük bir kısmı FETÖ'ye aktarılıyordu. Bunların tamamını kestiğimiz için bizi hedefe koydular. TRT Kurdi'nin dili vicdan dilidir, birlik dilidir. Biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz."