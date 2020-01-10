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CHP'de 716 ilçe kongresi tamamlandı

CHP'nin 14 Aralık 2019'da başlayan 37. Olağan Kurultay takvimi kapsamında bugüne kadar 716 ilçe kongresi gerçekleştirildi- Büyük çoğunluğu tek adayla gidilen ilçe seçimlerinde Ankara'da 25 ilçeden 23'ü, İzmir'de 30 ilçeden 23'ü, İstanbul'da ise 39 ilçeden 27'sinde ilçe başkanı belirlendi - Kalan ilçe kongrelerini 27 Ocak'a kadar tamamlaması gereken CHP'de, büyük kurultay delegelerinin de seçileceği il kongreleri ise 3 Şubat'ta başlayacak
 10 Ocak 2020 11:08
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CHP'de 716 ilçe kongresi tamamlandı

- CHP'nin 14 Aralık 2019'da başlayan 37. Olağan Kurultay takvimi kapsamında bugüne kadar 716 ilçe kongresi gerçekleştirildi.

Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, 2020 Nisan ayı ortalarında yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay takvimi süreci devam ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "mahalle delegeliği" seçimlerini kasım ayı içerisinde tamamlayan partide, ilçe kongre süreci 14 Aralık 2019'da başladı.

Parti bugüne kadar 973 ilçenin 716'sında ilçe başkanlığı seçimlerini tamamladı. Yapılan seçimlerde genelde tek liste yöntemi benimsenirken, şu ana kadar olağanüstü bir durumun da yaşanmadığı bildirildi.

Kalan ilçe kongrelerini 27 Ocak'a kadar tamamlaması gereken CHP'de, il başkanı seçimleri büyük bir merakla beklenen Ankara'da 25 ilçeden 23'ü, İzmir'de 30 ilçeden 23'ü, İstanbul'da ise 39 ilçeden 27'sinde ilçe başkanı belirlendi.

Partinin il kongreleri ise 3 Şubat-2 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. İl kongrelerinde hem il başkanları hem de kurultay delegeleri belirlenecek.

İl başkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından da büyük kurultay için 45 günlük sürenin işlemesi beklenecek. Bu durumda CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı, il kongrelerinin tamamlanmasından 45 gün sonra, yani nisan ayı ortalarında yapılacak.

CHP'nin büyük kurultayında, genel başkanın yanı sıra partinin kurultaydan sonraki en önemli organı olan 60 kişilik Parti Meclisi (PM) de belirlenecek. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ise Genel Başkan tarafından bu 60 kişilik PM içerisinden atanıyor.

- Genel başkan adaylığı için yüzde 5 delegenin imzası gerek

CHP'de nisan ayı içeresinde yapılması beklenen 37. Olağan Kurultayda ise gözler genel başkan adaylıklarında olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olmasının beklendiği kurultayda, genel başkan adayı olmak için delege tamsayısının en az yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

CHP kurultaylarında yüzlerce başvurunun yapıldığı PM adaylığı için de en az 10 kurultay delegesinin ya da genel başkanın yazılı önerisi gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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