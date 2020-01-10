1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Satrançta akademik çalışmalar

Satranç, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde "uzmanlık dalı" oldu - Öğrenciler, eğitimlerinin sonunda "3. Kademe Satranç Antrenörlük Belgesi" alacak- Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: "Akademik çalışmalarımızın altyapımıza büyük etkileri olacak"
 10 Ocak 2020 11:09
Yazdır
Satrançta akademik çalışmalar

- Satranç, üniversitede "uzmanlık dalı" olarak okutulmaya başlanıyor.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde öğrenciler, satranç branşını "uzmanlık dalı" olarak seçebilecek, dört eğitim döneminde 224 saat satranç eğitimi alarak, 196 saat satranç antrenörlüğü gözlem ve uygulaması yapacak.

Satrancı uzmanlık dalı seçen öğrenciler, eğitimlerinin sonunda Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) "3. Kademe Satranç Antrenörlük Belgesi" almaya hak kazanacak.

- "Akademik çalışmalarımızın altyapımıza büyük etkileri olacak"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, satrancın üniversitede uzmanlık dalı olmasının Türk satrancına etkisinin büyük olacağını söyledi.

Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun satranç sporunda bilimsel çalışmaların önünü açtığını belirterek, "Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiğimiz 'Satranç Uzmanlık Dalı' ile Spor Bilimleri öğrencileri artık satranç sporunda uzmanlaşma şansı elde etti." diye konuştu.

Üniversitelerde satranç sporcularına istihdam sağlanacağını dile getiren Tulay, "Düzce Üniversitesi ile başlayacak uygulamayı Türkiye geneline yayabilirsek artık satranç alanında öğretim elemanlarına da ihtiyacımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Satrançla tanışma yaşı düştü

Gülkız Tulay, Türkiye'de satrançla tanışma yaşının okul öncesi döneme kadar düştüğünü ifade etti.

Çocukların santranç öğrenerek ilkokula başlamadan önce analitik ve stratejik düşünme yollarıyla tanıştığına vurgu yapan Tulay, "Akademik çalışmalarımızın altyapımıza büyük etkileri olacak." ifadesini kullandı.

Satrancın uzmanlık dalı olması için çalışan, emeği geçen herkese teşekkür eden Gülkız Tulay, Düzce Üniversitesi ile atılan adımın uğurlu gelmesi ve diğer üniversitelere örnek olması temennileriyle sözlerini tamamladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hacettepe, yerli ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretimi için kolları sıvadı
10 Ocak 2020 11:23		 DUS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayımlandı
10 Ocak 2020 10:24
'Bazı vakıf üniversiteleri usulsüz kaynak aktarıyor'
10 Ocak 2020 09:36		 YÖK Başkanı, araştırma üniversitelerinin rektörleriyle bir araya gelecek
09 Ocak 2020 11:03
Lisans programlarının kontenjanlarında daralma olacak
09 Ocak 2020 08:09		 YÖK Başkanı'ndan 'üniversite kontenjanı' açıklaması
07 Ocak 2020 16:47
YÖK, 'Türkiye'nin Otomobili'ne mühendis yetiştirecek
07 Ocak 2020 11:28		 YÖK, 2020 yılında 13 projeyi hayata geçirecek
06 Ocak 2020 10:28
Ankara'nın yeni bir 'üniversite hastanesi' oldu
03 Ocak 2020 11:04		 İş arayan değil iş kuran üniversite mezunları olacak
01 Ocak 2020 15:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:47 - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı13:44 - 'Birlikte güzeliz' dediler, ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler13:42 - Öğretmenleri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı13:40 - Yatay geçiş yaptığı özel üniversitenin 'sehven' hatası iki dönemine mal oldu13:39 - TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü13:35 - Yargıtay, İzmir'de eşini öldüren sanığa verilen cezayı onadı13:31 - Mahrem imamın ifadeleri örgüt üyelerini deşifre etti13:29 - Ankara'da ekmeğe zam yok13:19 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:15 - Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna böyle daldı
13:08 - İnternet üzerinden dolandırıcılığa 1626 yıla kadar hapis istendi12:59 - Kılıçdaroğlu: TÜBİTAK'ın Kanal İstanbul'un yanlış olduğuna dair raporu var12:54 - CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi12:49 - Sözleşmeli öğretmenliğe başvurular sona eriyor12:47 - 'Çocukları sandalyeye bağlayan' anaokula Valilikten soruşturma12:44 - Sedanur Güzel davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet12:39 - Tekirdağ'da, Bakan Albayrak ile fotoğraf tartışması12:33 - Askeri öğrencileri FETÖ imamlarına teslim eden 6 kişiye gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Üniversite'den başarılı öğrenciyi yetiştiren öğretmene teşekkür
Korucu olmak için başvurduğunda tacizci olduğu ortaya çıktı
Üniversite: Tebligat yok, pedagojik formasyon ilanı yayımlıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yerli otomobil neyse kanal istanbul da o kadar önemlidir 1
Maalesef gençlerimiz genc yasta evlenmiyorlar 3
ayın enleri 1
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
azimut halkası 3
merkezde ve pahalı mı ilçede ve ucuz mu sorunsalı 1
Emekliler devlete yüktür 5
banknotun madeni paradan daha değerli olması 1
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 2
süleymani'nin cenaze töreni 3
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erzurum Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam