Görme engellilere menüdeki engel kalkıyor

ANDAÇ HONGUR - Sosyal hayatı tüm engel grupları için eşit ve erişilebilir kılmak hedefiyle yola çıkan Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın, geliştirdikleri BlindLook uygulamasıyla restoranları ve menülerini görme engelliler için erişilebilir hale getiriyor.

Sosyal duyarlılığı yüksek iki genç; Boğaziçi Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Sadriye Görece ve Marmara Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Cihat Ersin Aydın, gönüllü olarak çalıştıkları bir kurumda tanıştı. Görme engellilerin sosyal hayatta herkesle eşit şartlarda kaliteli hizmet alabilmesi üzerine kafa yoran iki arkadaş, fikirlerini bir yıl içinde hayata geçirmeyi başardı.

Görme engellilerin herkesle aynı kalitede hizmet almasını sağlayan bir mobil uygulamaya dönüşen BlindLook, yaklaşık 2 ayda binin üzerinde görme engellinin hayatını kolaylaştırmaya başladı. BlindLook, Şubat 2019'dan bu yana web üzerinden hizmet vermeyi de sürdürüyor.

İmece Destek Platformu'ndan kazanılan ödül, BlindLook için bir başlangıç noktası oldu. Uygulama, global bir ödül olan Social Impact Award'ın yanı sıra Anadolu Efes'ten İTÜ Çekirdek Big Bang kapsamında da ödül aldı.

Görme engelli kullanıcı, BlindLook uygulamasını yüklediğinde karşısına seçenekler çıkıyor. Mekan aradığında ise mekanlar kendisine en yakın noktadan en uzak noktaya göre listeleniyor. Kullanıcı isterse bu listeden seçim yapabiliyor, doğrudan "Hamburger yiyebileceğim bir yere gitmek istiyorum." diyebiliyor veya gitmek istediği mekanın adını yazabiliyor.

Uygulama, kullanıcının karşısına onun için uygun, navigasyondan daha erişilebilir bir "körcül yol tarifi" çıkartıyor. Görme engelli bir kişinin başlangıç noktasından ulaşmak istediği yere kadar yolculuğu sırasında faydalanabileceği dönemeç, kasis, eğim, merdiven, zemin farkı gibi işaretleri baz alarak yapılan bu güzergah tarifleriyle kimseye bağlı olmadan belirlediği noktaya ulaşabilen kullanıcı, gittiği noktada uygulamadaki menüyü kullanarak siparişini, kimseye bağlı olmadan özgürce verebiliyor.

Kendisi de görme engelli olan Sadriye Görece, uygulama fikrinin, engellilerin yaşama daha fazla dahil olması adına neler yapabileceklerini konuşmak için Cihat Aydın'la buluştukları bir gün ortaya çıktığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Cihat bana ne yiyeceğimi sordu. 'Menüde ne olduğunu okumadın ki? Nasıl karar verebilirim?' dedim. Cihat da bana 'Tam olarak böyle şeyleri değiştirmemiz gerekiyor değil mi?' dedi. Böyle başladık. Araştırdık ve gördük ki Türkiye'de insanların yüzde 90'ı dışarıda bir şeyler yeyip içerek sosyalleşiyor, ancak bir görme engelli burada bile tek başına hareket edemiyor, başkalarına bağımlı durumda. 'Türkiye'de 1 milyon görme engelli var.' dediğimizde insanlar 'Gerçekten var mı?' demesin. 'Sosyal hayatin içinde görüyoruz, gerçekten varlar.' diyebilsin, görme engelliler evlerinden çıkabilsin ve sosyal hayatta herkesle eşit şartlarda kaliteli hizmet alabilsin diye BlindLook'u geliştirdik. BlindLook'ta sunduğumuz menü, sosyal hayata erişim için küçük bir adım. Amaçladığımız şey görme engellinin menüyü okuyabilmesi değil, görme engelliye o tercih özgürlüğünü sunabilmek, görme engellinin herkesle aynı kalitede hizmet alabilmesini sağlamak. Görme engellinin hizmet almak için gittiği bir restoranda herkesle aynı ücreti öderken, garsona menüyü okutmanın mahcubiyetini hissetmesini önlemek. Biz, görme engelliler için bir lütufta bulunmuyoruz, onlara sadece bir hak iadesi yapıyoruz."

- "Türkiye'den iyi örnekler çıkabileceğini ve dünyaya mal olabileceğini göstermek istiyoruz"

Görece, yazılımcı ve gönüllülerden oluşan 8 kişilik bir ekip olduklarını belirterek, Şubat 2019'dan itibaren web tabanlı hizmet verildiğini, 15 Kasım'da mobil uygulamanın geliştirilmesinin tamamlandığını anlattı.

Uygulamanın bini aşkın kullanıcısı olduğunu kaydeden Görece, şu anda erişilebilir noktaların ağırlıklı olarak İstanbul'da olduğunu, ancak Ankara'dan, Kahramanmaraş'tan, Antalya'dan talepler aldıklarını söyledi.

Görece, Türkiye'nin her noktasına ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Türkiye'de engelli haklarının geride olduğu savunulur. Biz engellilerin sosyal hayata katılması için Türkiye'den de iyi örnekler çıkabileceğini, bu örneklerin dünyaya mal olabileceğini göstermek istiyoruz. Bizimle iletişim kuran girişimciler oldu. Londra ve New York'ta çalışmalarımıza başlayabilmek için yiyecek-içecek sektöründe hizmet veren bir yatırımcıdan talep aldık, BlindLook'u yurt dışına açmak istediğimiz anda önce Londra, sonra da New York'ta bizimle iş birliği yapmaya hazır." dedi.

- "Zincir restoranların dahil olması, her noktaya ulaşma vizyonunun hayata geçmesini sağlıyor"

Gelen geri bildirimler kapsamında uygulamaya eklemeler, geliştirmeler ve değiştirmeler yapıldığını belirten Görece, "Zincir restoranlar ağımıza dahil oluyor. Bu da Türkiye'nin her noktasına ulaşma vizyonumuzu daha hızlı hayata geçirmemizi sağlıyor. Kullanıcı sayısı sürekli artıyor. Gelen talepler doğrultusunda uygulamada değişiklikler yapılıyor. Uygulamayı daha kullanılabilir ve kullanıcı dostu hale getirmek için yaptığımız çeşitli geliştirmeler de var." diye konuştu.

Görece, sosyal hayatı, görme engelliler için eşit, engelsiz kılmak isteyen işletmelerin, mekanlarını "herkes için erişilebilir" hale getirmek amacıyla BlindLook.com'daki formlar üzerinden kendileriyle iletişime geçebileceğine işaret ederek, gönüllülerin ise ürünü geliştirmek, daha çok görme engelliye ulaşmak ve mekanlardaki fiyat güncellemesini haber vermek için destek sağlayabileceğini vurguladı.