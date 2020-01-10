Wikipedia'nın ne zaman açılacağı belli oldu

Bakan Gül, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''Yargı hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer; Anayasa ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, şu ya da bu grubun değil, sadece hukukun emri altındadır.

Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin karşısında olacağımız da bilinmelidir'' dedi. Bakan Gül, Wikipedia'nın ne zaman açılacağıyla ilgili olarak da ''Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklanınca Wikipedia açılacaktır'' ifadelerini kullandı.