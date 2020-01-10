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Türk Telekom'dan İstanbul Havalimanı ziyaretçilerine 1 saat ücretsiz internet

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç:- "İstanbul Havalimanı'nda en yüksek teknoloji sabit ve mobil haberleşme şebekemize bağlanan yolcular, kaliteli ve hızlı iletişim deneyimi yaşıyor"
 10 Ocak 2020 11:30
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Türk Telekom'dan İstanbul Havalimanı ziyaretçilerine 1 saat ücretsiz internet

Türk Telekom, küresel ölçekteki en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı ziyaret eden tüm kullanıcılar için 1 saat ücretsiz internet hizmeti sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, günlük 200 binden fazla yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'na konumladığı 5 bine yakın erişim noktasıyla Türkiye'nin kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu.

Abone olan ya da olmayan herkesin yararlanabileceği Wi-Fi hizmeti ile kullanıcılara 1 saat ücretsiz internet erişimi sağlanıyor.

Kullanıcılar, 1 saatlik ücretsiz kullanım sonrasında, ücretli paket satın alabiliyor. Ücretli paket satın alma talebinde bulunan kullanıcılar, tüm gün kullanım veya 2 saat kullanım paketi olmak üzere, 2 farklı paket opsiyonundan faydalanabiliyor.

Türk Telekom, hizmetlerinin en verimli şekilde kullanılması için İstanbul Havalimanı'nda 7 gün 24 saat teknik destek veren gezici bir de ekip oluşturdu. İstanbul Havalimanı içerisinde Wi-Fi tişörtleriyle dolaşan destek ekip hem kiosk kullanımında hem de internet bağlantısında kullanıcılara destek sağlıyor.

- "Wi-Fi noktalarımızı her geçen gün daha da zenginleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda, kullanıcıların internete istediği yerde, istediği zamanda ve istediği cihazdan erişmesini sağladıklarını ifade etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki yolcuların ve tüm misafirlerin internet hizmetinden faydalanmalarını amaçladıklarını belirten Kıraç şunları kaydetti:

"Üstelik yolcular, uçuşları sırasında da uçak içindeki Wi-Fi internet erişimlerine yine Türk Telekom sayesinde devam edebiliyorlar. Wi-Fi noktalarımızı yeni iş birlikleri ve yeni prestij noktalarıyla her geçen gün daha da zenginleştiriyoruz. İstanbul Havalimanı'nda tamamıyla fiber altyapıyla desteklenen en yüksek teknoloji sabit ve mobil haberleşme şebekemize bağlanan yolcular, kaliteli ve hızlı iletişim deneyimi yaşıyor."
Anadolu Ajansı
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