Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi
|10 Ocak 2020 11:36
|Yazdır
Denizli'nin Çameli ilçesinde 2200 metre rakımda "Denizli Yünlügelini" ismi verilen yeni bir bitki türü keşfedildi.
Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, orman mühendisi Rasim Çetiner'in fotoğraflayarak kendisine ulaştırdığı farklı bir Yünlügelin (Rindera) fotoğrafından yola çıkarak bu türün dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında bulunduğunu tespit etti.
"Denizli Yünlügelini" ismini verdiği türe ilişkin hazırladığı bilimsel makaleyi yayınlayarak bitkiyi literatüre kazandıran Doç. Dr. Yıldırım, dünyada 25 kadar türü bulunan Yünlügelin'in 5 türünün Türkiye'de tespit edildiğini belirtti.
Türkiye'deki bu türlerden 3'ünün endemik olduğuna işaret eden Yıldırım, açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi:
"Keşfettiğimiz bitki de ülkemizin endemiklerinden ve dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında Torosların bir uzantısı olan dağın zirvesinde yer alıyor. Bitkiyi 2200 rakımda topladık. Bu bitkilerden elde edilen kimyasal içeriklerden özellikle alkaloid olarak bilinen çalışmalarda özellikle 'naftakinon' olarak bilinen maddelerin kanser hücre hatları üzerinde çok önemli öldürücü etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu tarz çalışmalar halen devam ediyor. Keşif safhasından sonra bir sonraki amacımız da bu bitkinin bu tarz bir kimyasal içeriğe sahip olup olmadığını belirleme yönünde çalışmaları planlamaktayız. Bitkinin popülasyonuna zarar vermeyecek şekilde hem alanında bitkiyi koruyup hem de içeriğinde insanlık yararına herhangi bir olumlu sonuç verecek içerik var mı bunu bulmaya çalışacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da ekmeğe zam yok
10 Ocak 2020 13:29
|İmamoğlu: Kanal İstanbul çok büyük ve çok riskli bir ameliyat
10 Ocak 2020 12:03
|Makamını sokak köpeğine açtı
10 Ocak 2020 11:48
|Hırsızlar sele sebep oldu...Tarım arazileri sular altında!
09 Ocak 2020 23:40
|Kar kalınlığı 3 metreyi aştı, evler gözden kayboldu
09 Ocak 2020 22:30
|Kapalıçarşı'daki 12 milyonluk dükkanın satışı iptal edildi
09 Ocak 2020 20:09
|Bitlis Valisi açıkladı: Milli Parklar'ın 5 personeline ulaştık
09 Ocak 2020 19:57
|Kaymakamlık binası inşaatında top mermisi bulundu
09 Ocak 2020 18:37
|El frenini çekmeyi unuttuğu aracının peşinden metrelerce koştu
09 Ocak 2020 18:05
|Körfez Belediye Başkanı'ndan işçi alımı iddialarına yanıt
09 Ocak 2020 18:00