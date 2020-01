Down sendromlu gençler adliyenin gülen yüzü olacak

İstanbul Adalet Sarayı içerisinde yer alan ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği'ne tahsis edilen standın açılış töreni düzenlendi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ADER) tahsis edilen standın açılış töreni düzenlendi. Down sendromlu gençlerin çalışacağı kafenin açılış törenine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, ADER Başkanı Selma Singen, hakimler, savcılar, dernek üyesi gençler ile aileleri ve çok sayıda adliye çalışanı katıldı. Açılış töreninde protokol üyeleri ve down sendromlu gençler kurdeleyi birlikte kesti. Kurdele kesiminin ardından dernek üyesi gençler gösteri sergiledi. Gençlerin sergilediği gösteri, katılımcılardan büyük alkış aldı.

"Adliyemizin gülen yüzü olacaklar"

Kurdele kesiminin ardından söz alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "İyi niyetten başka hiçbir şey taşımayan kardeşlerimiz adliyemizi şereflendirdiler. Bugün adliyemizin mutlu bir günü, gururlu bir günü. Bizim adliyemizde kafe işletecekler. Adliyemizin gülen yüzü olacaklar. İyi niyetli, temiz kalpli, güzel yürekli yüzü olacaklar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutluyorum. Kafemize hepinizi davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Daha çok kafeler açılsın istiyoruz"

Kafeye ilişkin bilgi veren ADER Başkanı Selma Singen, "Down Kafe'yi işletiyoruz. Derneğimizde 35 tane down sendromlu, mental ve otizmli gencimiz var. Onlarla birlikte hem toplumu bilinçlendirmek hem de toplumda göstermek, onları da sosyalleştirmek için buradayız. Aynı zamanda da sosyal STK olduğumuz için kar amacımız da yok. Kazandığımız parayı ay sonunda, bahşiş gibi çocuklarımıza dağıtıyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Haftanın bir günü çalışıyorlar ve tabi çok çalışmak istiyorlar. Biz daha çok iş yerleri, daha çok kafeler açılsın istiyoruz. Burası da bizim için alternatif oldu. Şimdi her gün iki çocuğumuz da burada çalışacak" diye belirtti.

"Hepsine iş imkanı sağlamak istiyoruz"

Daha çok kafe açmak istediklerini dile getiren Singen, "Bütün İstanbul'daki Türkiye'deki çocukların da çalışmalarının sağlanmasını istiyoruz. Bize adliye destek oldu sağ olsun başsavcımız hemen olumlu karşıladı. Burası Kızılay'ın büfesiydi, biz devir aldık. Şimdi inşallah çocuklarımızla elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şu anda bizim aslında bir tane Mecidiyeköy'de kafemiz var, iki tanede mobil kafemiz var. Bu üçüncü mobil kafemiz oldu. İnşallah kafeler zinciriyle çocuklarımızın hepsine birer iş imkanı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Maaşlarını mutlulukla alıyorlar"

Gelirlerin çocuklara verildiğini ifade eden Selma Singen, "Zaten anneler çalışıyoruz. Bizler yapıyoruz bütün her şeyi kekleri, börekleri, temizliği her şeyi birlikte yapıyoruz çocuklarımızla. Kazancımız çok şey olmuyor ufak tefek şeyler. Onları da çocuklarımıza dağıtıyoruz. Onlar maaş alıyor ay sonunda mutlulukla alıyorlar yani. Harçlık şeklinde tabi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan her gün iki gencin çalışacağı down sendrom kafesinin çalışanları, kafenin açılmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.