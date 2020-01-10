1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK'nın benimsediği 'eş başkanlık' sistemini belediyede uygulamışlar

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Van'ın HDP'li Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç ile meclis üyesi Dilan Öğrenci hakkında hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK'nın benimsediği "eş başkanlık" sistemini uyguladıkları, sözde "değer ailesi" kavramına istinaden örgütle bağlantılı kişileri işe aldıkları belirtildi
 10 Ocak 2020 11:42
Yazdır
PKK'nın benimsediği 'eş başkanlık' sistemini belediyede uygulamışlar

Van'da haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan Özalp Belediye Başkanı HDP'li Yakup Almaç ile belediye meclis üyesi Dilan Öğrenci'nin, yasal dayanağı olmamasına rağmen "eş başkanlık" sistemi uyguladıkları, terörle iltisaklı kişileri işe aldıkları ve teröristlere destek sağladıkları gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarlar, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporlar ve gizli tanık beyanları kapsamında Almaç ve Dilan Öğrenci hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Almaç ve "eş başkan" sıfatını kullanan meclis üyesi Kurt hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'ya yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda bazı belediye başkanlarının gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda mevcut duruma alternatif bir model oluşturma amacıyla 2014'teki yerel seçimlere "eş başkan" adaylarıyla girildiği belirtildi.

Terör örgütünün terminolojisinde yer alan "değer aile" kavramının, öldürülen teröristlerin yakınlarını ifade ettiği belirtilen iddianamede, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin ailelerinin, örgüt mensupları tarafından devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

- "Terör örgütünün kadın yapılanmasında yer almış"

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan raporda sözde "eş başkan" Dilan Öğrenci'nin etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine ve "belediye başkan vekili" görevlendirmelerine yönelik protestolara katıldığı bildirilen iddianamede, Öğrenci'nin terör örgütünün kadın yapılanmasında da yer aldığı, belediyede "eş başkan" olarak görev yaptığının tespit edildiği vurgulandı.

Belediye Başkanı Yakup Almaç'ın da sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı, yetkilerini sözde "eş başkan" Öğrenci ile kullandığının aktarıldığı iddianamede, sanığın Van'da belediyelere yapılan görevlendirmeleri protesto eylemlerine de katıldığı belirtildi.

Sanıkların, terör örgütünün talimatlarına göre hareket ettiği kaydedilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Elde edilen deliller doğrultusunda Dilan Öğrenci'nin sözde 'Özalp Belediyesi Eş Başkanı' sıfatını kullanarak Yakup Almaç'la belediyenin tüm iş ve işlemlerinden sorumlu olduğu, terör örgütünün benimsediği sistemi bilfiil uyguladıkları anlaşılmıştır. Bu durum şüpheli beyanları ile sabittir. Örgütün benimsediği sözde 'değer ailesi' kavramına istinaden örgüte yakınlığı ile bilinen veya örgüt içinde faaliyet gösteren yakınları bulunan şahıslara belediyede işçi olarak alımlarda öncelik sağlanmış, belediye makam odasında ele geçen 21 kişilik listedeki şahıslardan 6'sının bu kapsamda yer aldığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin eylemlerinde süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik gözetildiğinde üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ve tespit edilen paylaşımlar nedeniyle örgüt propagandası suçundan kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mahrem imamın ifadeleri örgüt üyelerini deşifre etti
10 Ocak 2020 13:31		 Askeri öğrencileri FETÖ imamlarına teslim eden 6 kişiye gözaltı
10 Ocak 2020 12:33
Hapis cezaları kesinleşen iki HDP'li milletvekili hakkında yazı gönderildi
10 Ocak 2020 11:30		 Edirne sınır hattında 3,5 yılda 1086 FETÖ'cü yakalandı
10 Ocak 2020 11:03
HDP önündeki eylemde bir aile daha yakınına kavuştu
10 Ocak 2020 10:47		 Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyede
10 Ocak 2020 10:46
Deniz Kuvvetleri FETÖ soruşturmasında 7'si muvazzaf 12 gözaltı
10 Ocak 2020 10:16		 FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
10 Ocak 2020 10:12
Deniz Kuvvetlerinde 7'si muvazzaf 12 askere FETÖ gözaltısı
10 Ocak 2020 09:48		 Sivas'ta 4'ü muvazzaf asker 1'i doktor 5 FETÖ gözaltısı
10 Ocak 2020 09:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:47 - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı13:44 - 'Birlikte güzeliz' dediler, ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler13:42 - Öğretmenleri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı13:40 - Yatay geçiş yaptığı özel üniversitenin 'sehven' hatası iki dönemine mal oldu13:39 - TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü13:35 - Yargıtay, İzmir'de eşini öldüren sanığa verilen cezayı onadı13:31 - Mahrem imamın ifadeleri örgüt üyelerini deşifre etti13:29 - Ankara'da ekmeğe zam yok13:19 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:15 - Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna böyle daldı
13:08 - İnternet üzerinden dolandırıcılığa 1626 yıla kadar hapis istendi12:59 - Kılıçdaroğlu: TÜBİTAK'ın Kanal İstanbul'un yanlış olduğuna dair raporu var12:54 - CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi12:49 - Sözleşmeli öğretmenliğe başvurular sona eriyor12:47 - 'Çocukları sandalyeye bağlayan' anaokula Valilikten soruşturma12:44 - Sedanur Güzel davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet12:39 - Tekirdağ'da, Bakan Albayrak ile fotoğraf tartışması12:33 - Askeri öğrencileri FETÖ imamlarına teslim eden 6 kişiye gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Üniversite'den başarılı öğrenciyi yetiştiren öğretmene teşekkür
Korucu olmak için başvurduğunda tacizci olduğu ortaya çıktı
Üniversite: Tebligat yok, pedagojik formasyon ilanı yayımlıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yerli otomobil neyse kanal istanbul da o kadar önemlidir 1
Emekliler devlete yüktür 5
erkan tan 3
reaktif kişilik 2
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 2
balık kılçığı tekniği 5
Maalesef gençlerimiz genc yasta evlenmiyorlar 3
ayın enleri 1
Sibel ünli 3
azimut halkası 3
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erzurum Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam