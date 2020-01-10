Öğrencilerden okul ziline klip

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında okullara tavsiye ettiği okul zilini şarkısını Kızılca İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri yeniden seslendirerek klibini hazırladı. Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil tarafından bestelenen şarkıyı okulun müzik öğretmeni Özkan Zeki müzik düzenlemesini, bilişim öğretmeni Ensar Öğük çektiği görüntülerle klibini yaptı.

Kızılca Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Büşra Demircan okul zili şarkısının seslendirilmesi ve klibinin çekimleri sırasında çok eğlendiklerini ve ortaya çıkan klibi izlediklerinde ise mutlu olduklarını söyledi. Okulun 5. Sınıf öğrencisi Liva Nur Turan'da çalışmalar sırasında çok heyecan duyduğunu dile getirdi. Bu şarkının hem seslendirilip hemde klibinin bir köy okulunda hazırlanmasından çok büyük keyif aldığını anlatan 8. Sınıf öğrencisi İlkim Telli ise hem şarkının seslendirilmesi hemde görsellerin hazırlanmasını müzik ve bilişim öğretmenleri ile birlikte yaptıklarını ifade etti.

Benzer çalışmaları internet ortamlarında gördüklerini ancak kendilerinin şarkıyı öğrencilerle ilk kez seslendirerek hazırladıklarını dile getiren Kızılca İlk ve Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ensar Öğük, daha orijinal bir klibi ortaya çıkarttıklarını belirtti. Öğük, şarkının sözlerine uygun görüntüler çekip güzel bir klip hazırladıklarını anlattı.

3 yıldır görev yaptığı okulda müzikle ilgili öğrencilerle birlikte daha öncede çok farklı çalışmalar yaptıklarını ve öğrencilerin müziğe olan ilgilerini artırıp yeteneklerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Müzik Öğretmeni Özkan Zeki, öğrencilerin çalışmalar sırasında çok heyecanlandığını ancak bir o kadarda eğlendiklerini söyledi.

Kızılca İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler her teneffüs ve ders saatinde kendi seslendirdikleri müziği dinleyip derslerine giriş çıkış yapıyor.