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Kişilik tiplerine göre üniversite tercihi yapıyorlar

İZMİR'deki özel eğitim kurumunca, Türkiye'de iki pilot okulda uygulanan ve bir kişilik analiz yöntemi olan 'enneagram' sistemi kullanılarak öğrencilere eğitim veriliyor
 10 Ocak 2020 11:58
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Kişilik tiplerine göre üniversite tercihi yapıyorlar

İZMİR'deki özel eğitim kurumunca, Türkiye'de iki pilot okulda uygulanan ve bir kişilik analiz yöntemi olan 'enneagram' sistemi kullanılarak öğrencilere eğitim veriliyor. Dünyaya bakış açılarına göre dokuz farklı kişilik tipinden birine yönelik eğitim alan öğrenciler, üniversite tercihlerini de bu doğrultuda gerçekleştiriyor. Böylelikle öğrencilerin kariyerlerinde daha başarılı olmaları hedefleniyor.

İzmir'deki bir eğitim kurumunca, Türkiye'de ilk kez Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gündeme getirilen ve şu an yalnızca iki pilot okulda uygulanan bir çeşit kişilik analiz yöntemi olan 'Enneagram Kişilik Sistemi' kullanılarak eğitim veriliyor. Yöntem kapsamında, 105 soruluk bir testi çözen ve sonucuna göre 'başarı odaklı', 'mükemmeliyetçi', 'güvenilir', 'özgün', 'yardımsever', 'araştırmacı', 'iddialı', 'yenilikçi' ve 'barışçı' olmak üzere dokuz farklı kişilik tipinden birine yakın olduğu tespit edilen öğrenciler, eğitimlerini bu tiplere uygun olarak alıyor. Kişilik tipinin uygun olduğu mesleklere psikolog eşliğinde görüşmeler yapılarak yönlendirilen öğrencilerin, bu yöntemle daha başarılı olması hedefleniyor.


Kişilik tiplerine göre üniversite tercihi yapıyorlar

İzmir'de 'enneagram' temelli eğitimi ilk kez uygulayan isim olan Eğitim Uzmanı Ercan Ağlamış, "Üniversite tercihlerinde genellikle aile başka, öğrenci ise başka bir alan istiyor. Öğrencinin aslında hangi alanda mutlu ve başarılı olacağını ise kimse bilmiyor. Böyle bir ortamda sağlıklı ve doğru tercih yapmayı ise Enneagram Sistemi sağlıyor. Öğrencilerin mizaç özellikleriyle meslekler arasında bağlantı kuruluyor. Enneagram Testi'nde, testin güvenilirliğinin sağlanması için bazı kilit sorular bulunuyor. Tutarlılık oranı yüzde 70'in altına indiği zaman testi tekrarlıyoruz" dedi.

'AMAÇ KENDİLERİNİ KEŞFETMELERİ'

Enneagram'ın dokuz ayrı kişilik tipini inceleyen, mizacı ölçen bir sistem olduğunu vurgulayan Ağlamış, "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gündeme getirilen bu yöntem, şu an Türkiye'de yalnızca iki pilot okulda uygulanıyor. Bu sistemin maliyetli olması nedeniyle tüm devlet okullarına hızlıca yayılması kolay değil. Öğrencilerimiz test sonrasında kendilerini keşfettiklerini söylüyorlar. Burada önemli olan kendilerini keşfetmeleri ve kariyer basamaklarını da bu doğrultuda tırmanmaları" diye konuştu.

'SADECE EĞİTİM DEĞİL EVLİLİK VE İLİŞKİ, İŞ YAŞAMI KONULARINDA IŞIK TUTUTUYOR'

Bu modelin kişiliğe bir ışık tutup, kör noktaları gösterdiğine dikkati çeken Enneagram Kişilik Sistemi'nin temsilcilerinden Fatih Aydın, "Bu eğitim kurumunda öncelikle meslek seçimi ve kariyer planlama konusunda enneagramdan faydalanıyoruz. Birçok araştırmaya göre öğrencilerin çoğu yanlış bölüm tercih ediyor. Geçici ilgiler, sadece para ve dönemsel algılar bireyi yanlış tercihe itiyor. Mizaç, karakter ve kişilik özelliklerimiz ise çok fazla değişmiyor, temelde kalıcı oluyor. Bunları tanıyıp, merkeze alırsak doğru bir kariyer planlaması yapabiliriz. Bu model aslında bizim topraklarımızdan çıkmış ve dünyaca ünlü otoriteler tarafından kullanılan bir model. İnsanlar 15 dakika içinde kendi raporunu alabiliyor. Yalnızca eğitim değil, evlilik ve ilişki, iş yaşamı konularında da ışık tutuyor" dedi.

'ARTIK EMİN OLDUM'

Testi uygulayan 12'nci sınıf öğrencilerinden Yaren Çetin, "Sorular insanın kendini tanımasını sağlıyor. Bazı sorularda tereddüt ettim. Sonuçta ise 'Barışçıl' çıktım. Yüzde 74 tutarlılık oranım vardı. Barışçıl, hem memnuniyetçi yönü fazla olan hem de uzlaşmacı bir kişiliği ifade ediyor. Bu doğrultuda en çok mutlu olacağım mesleklerin ise psikoloji, sosyoloji, hukuk gibi meslekler olacağını öğrendim. Bu meslekler daha önce de hedefimdi ve bu testle birlikte artık emin oldum" diye konuştu.Testi çözen bir diğer öğrenci İhsan Altınok(18) ise, şunları söyledi: "Bu testle kendimi tanımadığımı anlamış oldum. Testin sonucunda tip 6 yani 'Güvenilir' olarak kişiliğim tespit edildi. Bu doğrultuda da mühendislik ve tıp gibi dallara yatkın olduğumu öğrendim."
DHA
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