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İmamoğlu: Kanal İstanbul çok büyük ve çok riskli bir ameliyat

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul, mecbur olmadıkça hiç kimsenin asla evet demeyeceği, çok büyük ve çok riskli bir ameliyat. Tamamıyla yanlış bir ameliyat. İstanbul kesip biçilecek.
 10 Ocak 2020 12:03
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İmamoğlu: Kanal İstanbul çok büyük ve çok riskli bir ameliyat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul Projesi'ni düzenlediği çalıştayla masaya yatırıyor.

İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayan çalıştayda, farklı disiplinlerden bilim insanları, gazeteciler, hukukçular ve finans uzmanları bir araya geldi. Gün boyunca 4 farklı salonda, 8 ayrı panelde, panelistler Kanal İstanbul'la ilgili fikirlerini paylaşacak.

Çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, belediye başkanları, sendika yöneticileri, meslek odaları üyeleri, İBB yöneticileri de katıldı.

Çalıştayda, ilk konuşmayı, "Kanal İstanbul'un Dünü Bugünü" başlığıyla İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün yaptı.

- "Çok büyük ve çok riskli bir ameliyat"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un eşsiz bir şehir olduğunu belirterek, şehre bir kazma vuracak olanın bile bunu neden yaptığını anlatma mecburiyeti olduğunu söyledi.

Kanal İstanbul'un, İstanbul'un coğrafyasını değiştirecek, doğal hayatı ciddi biçimde etkileyecek bir proje olduğunu savunan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu projeyi gündeme getirenlerin, buna neden mecbur olduğumuzu anlatmak ve toplumu ikna etmek zorunlulukları vardır. Kanal İstanbul, mecbur olmadıkça hiç kimsenin asla evet demeyeceği, çok büyük ve çok riskli bir ameliyat. Tamamıyla yanlış bir ameliyat. İstanbul kesip biçilecek. İstanbul'un hayati sistemleri zarar görecek. İstanbul'un bazı bölgeleri felç olacak. Kimi yerleri sakat kalacak. Bir şehri böyle riskli, böyle ölümcül bir ameliyata sevk edenler, 'Siz ne derseniz deyin, bu ameliyat yapılacaktır.' diyemezler. Bunu yapmayı kafalarına koymuş olanlar, bu ameliyata neden mecbur olduğumuzu mutlaka anlatmak zorundalar. Hepimiz ama hepimiz, İstanbul'un neden kesilip biçilmek zorunda olduğunu anlamak zorundayız."

Bilim ve bilim insanları ne diyorsa, ona kulak vereceklerini dile getiren İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili tavırlarının siyasi değil, hayati olduğunu söyledi.

Projeyi gündeme getirenlerin iki temel argümanı bulunduğunu aktaran İmamoğlu, şunları anlattı:

"Bu argümanlar 'İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçişleri dolayısıyla yaşanması muhtemel riskler ve bu projenin Türkiye'ye sözüm ona gelir getirecek olması.' Gemilerin, özellikle de tehlikeli yük taşıyanların, Boğaz'dan güvenli bir biçimde geçmelerini sağlamak çok önemli bir konudur. Bu konuda elbette hepimiz çok hassas olmalıyız. Boğaz güvenliğini sağlamak adına, hükümetimiz, uluslararası planda hangi adımı atacaksa, hepimiz onun arkasında oluruz ve tam destek sağlarız. Her türlü iş birliğini yapmak zorundayız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama büyük ve tehlikeli gemilerin geçiş güzergahını İstanbul'un bir yerinden alıp başka bir yerine taşıdığınızda güvenlik sorununu çözmüş olamazsınız ki. İstanbul'un neresinden geçerse geçsin, risk oluşturan gemiler, Türkiye'nin ortaya koyduğu yüksek güvenlik standartlarına harfiyen uyarak geçmek mecburiyetindedir. Asıl olan, bunu sağlamaktır."
Anadolu Ajansı
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