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Deniz Baykal'dan 'Libya ile yapılan anlaşmaya' tam destek

Türkiye'ye uygulanan ambargoyu delen tek ülkenin Libya olduğunu hatırlatan Deniz Baykal, yapılan anlaşmaya tam destek verdi. Deniz Baykal, Libya'ya gittiğinde neler yaşadığını şu ifadelerle Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'na anlattı.
 10 Ocak 2020 12:18
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Deniz Baykal'dan 'Libya ile yapılan anlaşmaya' tam destek

Doğu Akdeniz'de elini güçlendirmek isteyen Türkiye, Libya ile vardığı mutabakat ile bölgedeki yapılan planları alt üst etti. Türkiye ile Libya arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve ülkeye asker gönderilmesi muhalefet tarafından sert bir dille eleştiriliyor.

Oysa, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlemesi nedeniyle uygulanan ambargoyu delerek Türkiye'ye yardım eden tek ülke Libya'ydı. O dönem Maliye Bakanı olarak görev yapan Deniz Baykal, Libya'ya gidişini ve Kaddafi ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Baykal, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmayı da destekledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

ECEVİT İSTEDİ, BAYKAL LİBYA'YA GİTTİ

Bülent Ecevit'ten aldığı talimat sonrasında Libya'ya gittiğini belirten Deniz Baykal, Libya'ya gittiğinde neler yaşadığını şu ifadelerle Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'na anlattı:

"Ecevit bana, 'Libya'nın 1 Eylül'de devrim günü var, oraya Türkiye'yi temsilen sen git ihtiyaçlarımızı anlat' dedi. Baytok, çok iyi hazırlamış ülkenin ihtiyaçları olan listeyi. Ben Maliye Bakanıydım. Bir heyet halinde 1 Eylül 1974 yılında Libya'ya gittik.

Bir türlü yapamadığımız o görüşmeyi Çarşamba günü yaptık. Kaddafi o gün, "Ben askerlerimi, kurmay kadromu toplayacağım bu organizasyon hakkında onlara bilgi verirseniz çok iyi olur' dedi. Memnuniyet duyduk ve bütün kurmaylarını çadırında topladı, arkada bir Kıbrıs haritası biz Kaddafi'nin yanına geçtik insanlar bizi izliyor. Çıktı bir konuşma yaptı bizi, Türkiye'yi Kıbrıs Barış Harekatını metheden.


KADDAFİ İKİ ELİNİ HAVAYA KALDIRDI VE ALKIŞLADI

'Şimdi Türk Maliye Bakanı size bilgi verecek' dedi. Ben de masanın başına geçip uluslararası hukuki ve askeri haklarımızı anlattım. Çıkarma nasıl yapıldı, havadan indirme nasıl yapıldı, paraşütlerle, lojistik destek nasıl sağlandı hepsini anlattım.

Ben bunları anlatırken Kaddafi uzun boyu ve geniş vücuduyla iki elini havaya kaldırdı ve kritik yerlerde başladı alkışlamaya, onlar da alkışlamaya başladı. Sonra güzel sözlerle bizim sunuşumuzu sonlandırdı. 'Neye ihtiyacınız varsa buyurun gelin alın' dedi.

SINIRSIZ DESTEK VERDİ, PARA İSTEMEDİ

Askeri uçaklar değil sadece Türk Hava Yolları'nın uçakları bile kalkamıyor, vida yok, lastik dahi yok. Kaddafi sınırsız destek verdi. 'Para önemli değil' dedi Kaddafi.


KADDAFİ MÜTHİŞ BİR YİĞİTLİK YAPTI

Ancak Taner Baytok'un ısrarıyla, Başbakan Ecevit ikna edildi para kuruşuna kadar ödendi. Paranın ötesinde Amerika'nın ambargo koyduğu bir ülkeye Libya ambargoyu deldi. Kaddafi müthiş bir yiğitlik yaptı.

İNŞALLAH LİBYA HALKI...

Buna tanık olmuş biri olarak yıllar sonra NATO'nun Libya'ya operasyon yapmasını ve Türkiye'nin oradaki konumunu izlerken müthiş üzüntü duydum.

NATO yukarıdan Libya'yı bombalarken Kaddafi onun bunun ayakları altında kalmış görüntülerini izlerken içim nasıl acıdı anlatamam size. İnşallah Libya halkı hak ettiği onurlu yaşamı, özgürlüğü yaşar. Libya çok önemli bir ülke, Afrika'nın giriş kapısı.

LİBYA İLE YAPILAN ANLAŞMAYA TAM DESTEK

Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum. BM'nin, Libya'daki desteklediğimiz hükümeti meşru görmesi çok önemli."
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