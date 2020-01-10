'Çocukları sandalyeye bağlayan' anaokula Valilikten soruşturma

Bilecik Valiliği, özel bir anaokulunda öğrencilere kötü muamele edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında kentteki bir anaokulunda öğrencilere kötü muamele edildiğine haberlerin yer aldığı belirtildi.

Veli Oktay Tarakçı'nın 7 Ocak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak, okulda eğitim alan ve konuşma bozukluğu olan ikiz çocuklarına kötü muamelede bulunulduğunu beyan ettiği ifade edildi.

Tarakçı'nın konunun savcılığa intikal ettiğini ifade ederek, kurumdan şikayetçi olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere müfettişler görevlendirilmiş olup, soruşturma devam etmektedir. Konu tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir."

Kentte aralarında bu okulunda yer aldığı anaokulu, kreş ve gündüz bakımevlerine Aralık 2019'da yapılan denetimlerde bu kurumlarda herhangi bir usulsüz ve uygunsuz durum veya şikayete rastlanmadığı bildirildi.