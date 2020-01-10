1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: 2019'da kadın ve genç işsizliğindeki artış, yine dramatik bir şekilde artmaya devam etmiştir. TÜİK verilerine göre, 20 milyondan fazla kadın, hiçbir şekilde istihdamdan faydalanamayarak ülke tarihinde bir başka rekora daha imza atılmış oldu
 10 Ocak 2020 12:54
Yazdır
CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "2019'da kadın ve genç işsizliğindeki artış, yine dramatik bir şekilde artmaya devam etmiştir. TÜİK verilerine göre, 20 milyondan fazla kadın, hiçbir şekilde istihdamdan faydalanamayarak ülke tarihinde bir başka rekora daha imza atılmış oldu." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla yüzde 25,3'e yükseldiğini belirtti.

AK Parti iktidarının 17 yılın sonunda gençlere verdiği tek şeyin işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlik olduğunu iddia eden Ağbaba, "Türkiye'de her 4 gençten biri işsiz iken, gençlerimizin herhangi bir geleceği ve güvencesi yok iken, gençlerin evlenemediğinden şikayet eden bir ülke Cumhurbaşkanına tavsiyemiz, TÜİK'in işsizlik verilerine dönüp bakmasıdır. Bu şekilde Cumhurbaşkanı, gençlerin neden evlenemediğini herhalde anlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 15,7 oldu. 2019'da kadın ve genç işsizliğindeki artış, yine dramatik bir şekilde artmaya devam etmiştir. TÜİK verilerine göre, 20 milyondan fazla kadın, hiçbir şekilde istihdamdan faydalanamayarak ülke tarihinde bir başka rekora daha imza atılmış oldu. İlk YEP'te yüzde 12,1 olarak belirlenen 2019 işsizlik hedefi daha sonra açıklanan programda yüzde 12,9'a yükselmişti. Bugün açıklanan yüzde 13,4'lük işsizlik oranı ile Berat Albayrak'ın işsizlik hedefine yine tutmadığı görülmektedir. Sayın Bakan sunum yapıp, 'burası çok önemli' demeyi bırakmadığı sürece ülkede işsizlik sosyal bir sorun haline gelmeye devam edecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu: TÜBİTAK'ın Kanal İstanbul'un yanlış olduğuna dair raporu var
10 Ocak 2020 12:59		 Tekirdağ'da, Bakan Albayrak ile fotoğraf tartışması
10 Ocak 2020 12:39
Akşener: İstanbullu Kanal İstanbul'a hayır diyecek
10 Ocak 2020 12:23		 Deniz Baykal'dan 'Libya ile yapılan anlaşmaya' tam destek
10 Ocak 2020 12:18
'FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor'
10 Ocak 2020 11:51		 'Türkiye'nin Otomobili ile yarım kalmış bir 'Devrim' nihayete eriyor'
10 Ocak 2020 11:31
Adalet Bakanı'ndan 'İnfaz düzenlemesi' açıklaması
10 Ocak 2020 11:20		 CHP'de 716 ilçe kongresi tamamlandı
10 Ocak 2020 11:08
Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül iddiasıyla ilgili şaşırtan açıklama
10 Ocak 2020 10:51		 İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun eşlerinden, Demirtaş'a 2. destek
10 Ocak 2020 10:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:47 - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı13:44 - 'Birlikte güzeliz' dediler, ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler13:42 - Öğretmenleri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı13:40 - Yatay geçiş yaptığı özel üniversitenin 'sehven' hatası iki dönemine mal oldu13:39 - TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü13:35 - Yargıtay, İzmir'de eşini öldüren sanığa verilen cezayı onadı13:31 - Mahrem imamın ifadeleri örgüt üyelerini deşifre etti13:29 - Ankara'da ekmeğe yapılan zam geri alındı13:19 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:15 - Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna böyle daldı
13:08 - İnternet üzerinden dolandırıcılığa 1626 yıla kadar hapis istendi12:59 - Kılıçdaroğlu: TÜBİTAK'ın Kanal İstanbul'un yanlış olduğuna dair raporu var12:54 - CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi12:49 - Sözleşmeli öğretmenliğe başvurular sona eriyor12:47 - 'Çocukları sandalyeye bağlayan' anaokula Valilikten soruşturma12:44 - Sedanur Güzel davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet12:39 - Tekirdağ'da, Bakan Albayrak ile fotoğraf tartışması12:33 - Askeri öğrencileri FETÖ imamlarına teslim eden 6 kişiye gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Üniversite'den başarılı öğrenciyi yetiştiren öğretmene teşekkür
Korucu olmak için başvurduğunda tacizci olduğu ortaya çıktı
Üniversite: Tebligat yok, pedagojik formasyon ilanı yayımlıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emekliler devlete yüktür 5
asgari ücretliye vaat edilen jest 1
Koala 2
encarta 1
süleymani'nin cenaze töreni 3
damien comolli 2
Simon fallette 5
emil michel cioran 1
martı 2
inisiyatif 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erzurum Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam