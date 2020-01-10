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Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyondaki markete çarptı. İstasyon çalışanının tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı
 10 Ocak 2020 13:15
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Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Kaza, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesisi içindeki akaryakıt istasyonuna giriş yaptığı sırada kontrolden çıkarak markete çarptı. Tırın markete çarptığı sırada dışarıda bulunan akaryakıt istasyonu çalışanı Emir Bayraktar, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Büyük korku yaşayan ve kazadan yara almadan kurtulan Bayraktar, olayın ardından yere eğilerek üzerindeki şoku atlatmaya çalıştı. Tırın marketin ön camına çarpmasının ardından içeride bulunan çalışanlar "Emir'e bir şey oldu" diyerek dışarıya koştu. İstasyon çalışanı ve markette bulunanların büyük korku yaşadığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazada, akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana gelirken, tır sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna böyle daldı
İhlas Haber Ajansı
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