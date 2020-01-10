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Ankara'da ekmeğe yapılan zam geri alındı

Başkentliler, 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan tüketmeye devam edecek
 10 Ocak 2020 13:29
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Ankara'da ekmeğe yapılan zam geri alındı

Başkentliler, 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan tüketmeye devam edecek.

Alınan bilgiye göre, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam kararı, Ankara Valiliğinde toplanan komisyon tarafından iptal edildi.

Buna göre, Ankara'da 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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