1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay, İzmir'de eşini öldüren sanığa verilen cezayı onadı

Yargıtay, İzmir'de boşanmak istediği eşini öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki kararı yerinde buldu
 10 Ocak 2020 13:35
Yazdır
Yargıtay, İzmir'de eşini öldüren sanığa verilen cezayı onadı

Yargıtay, İzmir'de boşanmak istediği eşini öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki kararı yerinde buldu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "tasarlayarak eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Alay hakkındaki hükme savcılık ve sanık avukatının itirazlarını sonuçlandırdı.

Daire, İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını usul ve esas yönünden onadı.

- "Karar emsal teşkil edebilecek"

Simge Alay'ın annesinin avukatı Seda Ayaz Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın kadına yönelik şiddet dosyaları için emsal teşkil edebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanık Kadir Alay, Simge'den önce eski kız arkadaşını pompalı tüfekle yaralamış ancak çok az tutuklu kalmış. Geçmişte ağır bir ceza ile karşılaşsaydı bu suçu işleyemeyecekti. Yerel mahkemenin sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamayan kararı, hem istinaf hem de Yargıtay incelemesinden bozulmaksızın geçti. Bu anlamda Yargıtay yerel mahkeme kararını onayarak kadına yönelik şiddet dosyalarında emsal olması gereken, suç oranını düşürebilecek öneme sahip bir karara imza attı."

- Dava süreci

Seferihisar'da 25 Nisan 2016'da 2 çocuk annesi Simge Alay (24), boşanma aşamasında olduğu ve cezaevinden izin alarak çıkan kocası Kadir Alay tarafından pompalı tüfekle öldürülmüş, olayda Hakan Ç. de ayağından yaralanmıştı.

Mahkeme, tutuklu sanık Kadir Alay'a "tasarlayarak eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezası vermiş, sanıklardan Üzeyir K, Aykan K. ve Miyase D'yi "suçluyu kayırma" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmış, bu karar istinaf mahkemesince onanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fazla mesai yapanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar
09 Ocak 2020 22:41		 Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı
07 Ocak 2020 12:18
Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin cezaları onandı
06 Ocak 2020 12:37		 Çalışan anneleri sevindirecek karar Yargıtay'dan
05 Ocak 2020 10:04
İnternetini paylaşıma açanlar dikkat! Yargılanabilirsiniz
04 Ocak 2020 15:16		 Yargıtay'ın, Aziz Yıldırım kararının gerekçesi belli oldu
03 Ocak 2020 18:05
Beraat alan Aziz Yıldırım ve 36 sanık yeniden yargılanacak
03 Ocak 2020 06:40		 Yargıtay, Şike davası kararını bozdu
02 Ocak 2020 18:52
Çalışanların molası kaç saat? Yargıtay karar verdi
29 Aralık 2019 09:31		 Üç eski Yargıtay üyesinin hapis cezalarına onama
27 Aralık 2019 13:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:47 - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı13:44 - 'Birlikte güzeliz' dediler, ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler13:42 - Öğretmenleri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı13:40 - Yatay geçiş yaptığı özel üniversitenin 'sehven' hatası iki dönemine mal oldu13:39 - TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü13:35 - Yargıtay, İzmir'de eşini öldüren sanığa verilen cezayı onadı13:31 - Mahrem imamın ifadeleri örgüt üyelerini deşifre etti13:29 - Ankara'da ekmeğe yapılan zam geri alındı13:19 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:15 - Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna böyle daldı
13:08 - İnternet üzerinden dolandırıcılığa 1626 yıla kadar hapis istendi12:59 - Kılıçdaroğlu: TÜBİTAK'ın Kanal İstanbul'un yanlış olduğuna dair raporu var12:54 - CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi12:49 - Sözleşmeli öğretmenliğe başvurular sona eriyor12:47 - 'Çocukları sandalyeye bağlayan' anaokula Valilikten soruşturma12:44 - Sedanur Güzel davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet12:39 - Tekirdağ'da, Bakan Albayrak ile fotoğraf tartışması12:33 - Askeri öğrencileri FETÖ imamlarına teslim eden 6 kişiye gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Üniversite'den başarılı öğrenciyi yetiştiren öğretmene teşekkür
Korucu olmak için başvurduğunda tacizci olduğu ortaya çıktı
Üniversite: Tebligat yok, pedagojik formasyon ilanı yayımlıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
proaktif kişilik 2
encarta 1
Maalesef gençlerimiz genc yasta evlenmiyorlar 3
gram altın 1
boğazlı kazak 2
azimut halkası 3
gmail hesabını davetiye ile almak 3
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 3
yerli otomobil neyse kanal istanbul da o kadar önemlidir 1
reaktif kişilik 2
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erzurum Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam