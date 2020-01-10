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'Birlikte güzeliz' dediler, ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler

Diyarbakır'da Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri hayata geçirdikleri "Birlikte Güzeliz Projesi" ile topladıkları para, gıda ve eşya yardımlarını yoksullara ulaştırıyor
 10 Ocak 2020 13:44
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'Birlikte güzeliz' dediler, ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler

Diyarbakır'da Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesinde hayata geçirilen, "Birlikte Güzeliz Projesi" ile öğretmenler ve öğrenciler yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Okul idaresinin onayı ile uygulanan proje ile öğretmenler, öğrenciler ve velilerin de desteğiyle toplanan para, gıda ve eşyalar önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu iyilik hareketi sayesinde öğrencilere dayanışma duygusu aşılanırken, yoksullar da kendilerine uzanan yardım eli sayesinde sevinç yaşıyor.

Okul müdürü Mahmut Ercil, yaptığı açıklamada, projeyi 448 öğrencinin de desteğiyle sürdürdüklerini söyledi.

Eğitim öğretim yılının başından bu yana öğretmen, öğrenci ve veli dayanışması ile 9 aileye destek sunduklarını ifade eden Ercil, ihtiyaçlarını belirledikleri ailelere yardımları ulaştırdıklarını belirtti.

"BÜTÜN OKUL KENETLENDİ"

Ercil, "Öğrencilerimiz gıda malzemeleri getiriyor. Bu gıdaları koliler halinde dağıtıyoruz. Yaklaşık 6 bin liralık gıda yardımı ulaştırdık." dedi. Son destek sundukları kişinin eşinden gördüğü şiddet üzerine Diyarbakır'a gelen 3 çocuklu bir kadın olduğunu dile getiren Ercil, temin ettikleri bir pikap dolusu yardımı aileye teslim ettiklerini aktardı.

Ercil, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için sınıflara bıraktıkları kumbaralar vasıtasıyla 13 bin lira topladıklarını anlatarak okulda düzenleyecekleri kermesten elde edilecek geliri de ekleyip bu paralarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüreceklerini söyledi.

Bu proje ile öğrencilerin sahip oldukları imkanların değerini daha iyi anladığına işaret eden Ercil, şöyle konuştu:

"Bazen ufak tefek eksikleri çok büyütebiliyoruz, hem bizler hem öğrenciler. Birincisi şükretmeyi öğrenmek lazım. Projeye katılan gençlerimiz gerçekten ne kadar büyük imkanlara sahip olduklarını öğrendiler. Bu projeden sonra bütün okul kenetlendi. Öğrenci, öğretmen, velilerimiz bir arada güzel bir etkileşim oldu. Proje her yıl devam edecek."

- "ŞÜKRETMEMİZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Öğrencilerden Rabia Kaya, yardım götürdükleri ailelerin durumundan çok etkilendiklerini belirterek kimi zaman duygulu anlar yaşadıklarını anlattı.

"Bazı zamanlarda da çok güçlü olmamız gerektiğini, beraber bu sorunları atlatabileceğimizi gördük. Elimizdekilerin kıymetini bilmiyoruz. En son yardım ettiğimiz ailede de bunu gördük. Elimizdekinin kıymetini bilmemiz, şükretmemiz gerektiğini öğrendik." diyen Kaya, bu yönden projenin büyük katkısını gördüklerini aktardı.Muhammed Burak Duran, proje sayesinde birçok aileye yardım ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Maddi durumu iyi olmayan ailelerden çok etkilendiklerini dile getiren Duran, şöyle devam etti:

"Bizim maddi durumumuz onlara kıyasla daha iyi. Ama asıl manevi zenginliğin önemli olduğunu öğrendik. Bir kardeşlik ve dayanışma projesi olarak bu projeyi yürüttük. Ailelerin hayat hikayelerinden çok etkilendik. Bu ailelerin durumunu gördükten sonra evde yemek seçmemeye başladık. Yaşantımızdaki güzelliklerin farkına varmaya başladık. Maneviyatımızı güçlendirdik. Aynı zamanda proje sayesinde okuldaki birlik ve dayanışmamız arttı, birbirimize kenetlendik."

Duran, bu tür projelerin başka okullarda da yaygınlaşmasını istediklerini ifade ederek böylece daha çok ihtiyaç sahibine ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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