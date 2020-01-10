FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol

ÇALIŞMA BAKANI'NDAN 3600 EK GÖSTERGE VE EYT AÇIKLAMASI Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hürriyet Gazetesi'ne röportaj verdi. Selçuk, Emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu