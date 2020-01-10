1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Partili Turan: Özgüven eksikliği yaşıyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ülke TV'de Esa Elönü'nün sunumuyla ekrana gelen Arafta Sorular programına konuk oldu. Turan, AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayetçi AK Parti teşkilatlarında özgüven eksikliği yaşandığını ifade eden Bülent Turan, yapılan hatalar nedeniyle İstanbul ve Ankara'nın kaybedildiğini söyledi.
 10 Ocak 2020 14:50
Yazdır
Ak Partili Turan: Özgüven eksikliği yaşıyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ülke TV'de Esa Elönü'nün sunumuyla ekrana gelen Arafta Sorular programına konuk oldu.

Siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bülent Turan; İstanbul ve Ankara seçimlerinin kaybedilmesinde AK Parti kadrolarının hatalarının etkili olduğunu ve AK Parti'de özgüven eksikliği yaşandığını söyledi.

İŞ YAPMAYAN YÖNETİCİLERDEN ACİLEN KURTULMAMIZ LAZIM

AK Partili Bülent Turan, şunları söyledi: "Her AK Partili gururla onurla, ben AK Partiliyim demesi lazım. Sadece Erdoğan'ın üzerine yük bindiren, başka bir risk almayan, iş yapmayan yöneticilerden acilen kurtulmamız lazım.

KENDİ CAMİAMIZDA ÖZGÜVEN YOKSUNLUĞU HİSSEDİYORUM

Erdoğan ve ekibinin tekrar meydanlarda bangır bangır olmazı lazım. Bir özgüven yoksunluğu hissediyorum.

Kendi camiamızdan bahsediyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Oysa biz Erdoğan'ın öğrencileriyiz. Onun özgüveninde hiçbir azalma gördünüz mü şimdiye kadar. Onun çalışma faaliyetinde yavaşlama, yorgunluk gördünüz mü?

Twitter'dan korkan bir tarzın, uyduruktan bir yayın kanalından çekinen tarzın bize faydası olmaz. Aman ha adım orada çıkmasın diyen bir anlayış...i

HALKIN İSTANBUL VE ANKARA SEÇİMLERİNDE BİZİ UYARMASI BİR İMKANDIR
Lider çok kuvvetli, halk çok güveniyor. Arada sanki bir yavaşlama, özgüven kaybı var. Bunun acilen telafisi lazım, acilen. Kongreler bir imkandır, genel başkanımızın uyarıları bir imkandır.

Halkın zaman zaman, İstanbul ve Ankara seçimlerinde olduğu gibi bizi uyarması bir imkandır. Bizim mutlaka bu özgüveni yeniden kuşanmamız, lazım diye düşünüyorum.


Bülent Turan, AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayetçi

ZATEN KAZANIYORUZ DEDİK

100 tane mesele varsa 20 sene önce, 80'i ortaya konmuştur. Bırak da 20'sini yapalım yavaş yavaş. Ama 80'ini yaptık, bunu söyle, bunu anlatalım.

İstanbul'da o kadar iş yapıldı ki, bunu anlatmayı unuttuk. Zaten kazanıyoruz dedik, halk görüyor diye düşündük. Oysa aradaki insanların daha çok anlatsa, konuşsa, kampanya yapsa, İstanbul'u biz niye kaybedelim. Ankara'yı biz niye kaybedelim.

Bu insanlar bize 25 sene oy vermişler, İstanbul'u şaha kaldırmışız. Ama biz hata yaptığımızdan dolayı, karşı taraf bugün bayram etmiş.

DAHA ÖZGÜVENLİ MEYDANLARA ÇIKIP...
Bunu görmek durumundayız. Hepimizin daha özgüvenli, daha iddialı meydanlara çıkıp ben buradayım demesi lazım. Yeni dönemde, bu özgüvenle ilgili olan süreci tedavi etmemiz, telafi etmemiz lazım."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Melih Gökçek: Susturuyor musunuz, kapatayım mı?
10 Ocak 2020 15:51		 TBMM Başkanı Şentop'tan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması
10 Ocak 2020 15:47
'FETÖ ile iltisaklı hakimlerin hepsini temizledik diyemeyiz'
10 Ocak 2020 15:34		 Halk TV, Eren Erdem'i çıkardı
10 Ocak 2020 15:33
'Arnavutluk'ta deprem konutlarının inşasına ocak sonu başlanacak'
10 Ocak 2020 15:19		 CHP'li Erdoğdu: İşi olmayan genç nasıl evlensin
10 Ocak 2020 14:58
'İlk defa çok yüksek gelişmişlik seviyesine sahip ülke arasına girdik'
10 Ocak 2020 14:41		 AK Parti, sosyal medya etik kuralları yayınlayacak
10 Ocak 2020 14:26
Kılıçdaroğlu: TÜBİTAK'ın Kanal İstanbul'un yanlış olduğuna dair raporu var
10 Ocak 2020 12:59		 CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi
10 Ocak 2020 12:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:50 - Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı16:43 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal habere yanıt!16:38 - Usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı16:34 - Iğdır İl Sağlık Müdürü görevden alındı16:30 - Kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü16:26 - Engelli vatandaş özel halk otobüsüne alınmadı! Şoför süresiz uzaklaştırıldı16:20 - Kaybolan üniversite öğrencisi 5 gündür aranıyor16:16 - Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı16:12 - Mekteb-i Zirai Şahane16:11 - Jandarmaya satılmak istenen sikkeler bin 500 yıllık
16:10 - SPK'dan imtiyazların kaldırılmasına ilişkin açıklama16:07 - Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 8 gözaltı16:03 - Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasına soruşturma15:55 - FETÖ'nün 'büyük bölge sorumlusu' sanığa hapis cezası15:53 - Ambulans kamyonetle çarpıştı, 5 sağlık görevlisi yaralandı15:52 - Aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı15:51 - Melih Gökçek: Susturuyor musunuz, kapatayım mı?15:50 - YÖK'ten 'yabancı uyruklu öğretim elemanı' genelgesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Valilik , Ankara'da ekmeğe zam kararını, iptal etti
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?
'FETÖ ile iltisaklı hakimlerin hepsini temizledik diyemeyiz'
Tekirdağ'da, Bakan Albayrak ile fotoğraf tartışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avustralya'da develerin öldürülme kararı 2
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 1
canısı 1
Laz kit 1
damien comolli 2
Atsız 1
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 3
yağmur yağarken küpünü doldurmak 1
gram altın 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erzurum Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam