Ak Partili Turan: Özgüven eksikliği yaşıyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ülke TV'de Esa Elönü'nün sunumuyla ekrana gelen Arafta Sorular programına konuk oldu.

Siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bülent Turan; İstanbul ve Ankara seçimlerinin kaybedilmesinde AK Parti kadrolarının hatalarının etkili olduğunu ve AK Parti'de özgüven eksikliği yaşandığını söyledi.

İŞ YAPMAYAN YÖNETİCİLERDEN ACİLEN KURTULMAMIZ LAZIM

AK Partili Bülent Turan, şunları söyledi: "Her AK Partili gururla onurla, ben AK Partiliyim demesi lazım. Sadece Erdoğan'ın üzerine yük bindiren, başka bir risk almayan, iş yapmayan yöneticilerden acilen kurtulmamız lazım.

KENDİ CAMİAMIZDA ÖZGÜVEN YOKSUNLUĞU HİSSEDİYORUM

Erdoğan ve ekibinin tekrar meydanlarda bangır bangır olmazı lazım. Bir özgüven yoksunluğu hissediyorum.

Kendi camiamızdan bahsediyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Oysa biz Erdoğan'ın öğrencileriyiz. Onun özgüveninde hiçbir azalma gördünüz mü şimdiye kadar. Onun çalışma faaliyetinde yavaşlama, yorgunluk gördünüz mü?

Twitter'dan korkan bir tarzın, uyduruktan bir yayın kanalından çekinen tarzın bize faydası olmaz. Aman ha adım orada çıkmasın diyen bir anlayış...i

HALKIN İSTANBUL VE ANKARA SEÇİMLERİNDE BİZİ UYARMASI BİR İMKANDIR

Lider çok kuvvetli, halk çok güveniyor. Arada sanki bir yavaşlama, özgüven kaybı var. Bunun acilen telafisi lazım, acilen. Kongreler bir imkandır, genel başkanımızın uyarıları bir imkandır.

Halkın zaman zaman, İstanbul ve Ankara seçimlerinde olduğu gibi bizi uyarması bir imkandır. Bizim mutlaka bu özgüveni yeniden kuşanmamız, lazım diye düşünüyorum.

ZATEN KAZANIYORUZ DEDİK

100 tane mesele varsa 20 sene önce, 80'i ortaya konmuştur. Bırak da 20'sini yapalım yavaş yavaş. Ama 80'ini yaptık, bunu söyle, bunu anlatalım.

İstanbul'da o kadar iş yapıldı ki, bunu anlatmayı unuttuk. Zaten kazanıyoruz dedik, halk görüyor diye düşündük. Oysa aradaki insanların daha çok anlatsa, konuşsa, kampanya yapsa, İstanbul'u biz niye kaybedelim. Ankara'yı biz niye kaybedelim.

Bu insanlar bize 25 sene oy vermişler, İstanbul'u şaha kaldırmışız. Ama biz hata yaptığımızdan dolayı, karşı taraf bugün bayram etmiş.

DAHA ÖZGÜVENLİ MEYDANLARA ÇIKIP...

Bunu görmek durumundayız. Hepimizin daha özgüvenli, daha iddialı meydanlara çıkıp ben buradayım demesi lazım. Yeni dönemde, bu özgüvenle ilgili olan süreci tedavi etmemiz, telafi etmemiz lazım."