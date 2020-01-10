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MEB, Anadolu Mektebi ile işbirliği protokolü imzaladı

Milli Eğitim Bakanlığı İle Anadolu Mektebi Arasındaki İş Birliği Protokolü imzalandı
 10 Ocak 2020 14:40
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MEB, Anadolu Mektebi ile işbirliği protokolü imzaladı

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Prof. Dr. Burhanettin Dönmez' in Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak göreve başlamasının ardından kendisine bir nezaket ziyaretinde bulunarak 2019 yılı faaliyet raporunu sunmuştur.

Ardından yürütülen görüşmelerde Milli Eğitim Bakanlığı ile devam eden protokolün geliştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla tarafların bir araya gelmesi uygun görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un onayı ile hazırlanan protokol metni, 09 Ocak 2020 Perşembe günü yapılan toplantıda, Bakan adına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu adına Prof. Dr. Sami Güçlü'nün karşılıklı olarak attıkları imzalarla uygulamaya konulmuştur.

Talim ve Terbiye Kurulu Kurul üyelerinin yanı sıra Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantı saat 14.00'te Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığında gerçekleşmiştir.

Protokole göre Anadolu Mektebi; 2020 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk'un himayelerinde olup, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürecektir.

Genel amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırarak kültürel yönden gelişmelerini sağlamak yanında onları bağımsız düşünce yapısına sahip, çalışkan, doğru sözlü, kendine güvenen, irade sahibi, önceliklerini doğru belirleyen, ilkeli ve tutarlı olabilen, mensup olduğu aileyi önemseyen, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmek olan Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı; öğrencilerin mesleki eğitimlerini tamamlayıp hayata atılırken kendi kültürünü, tarihini, sanatını, edebiyatını, dilini, değerlerini çok iyi bir şekilde öğrenmiş olmalarını hedeflemektedir.

Yaptığı her faaliyette bu sorumluluk bilinci ile hareket eden ve çalışmalarını bir disiplin çerçevesinde gerçekleştiren Anadolu Mektebi, belirlenen amaç ve hedeften hareketle etkinliklerini, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde yürütürken; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığından da destek almaktadır.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı, İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizin talebi ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu kararı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yürütülecek ve şartlar elverdiği ölçüde yaygınlaştırılacaktır.
Memurlar.Net
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