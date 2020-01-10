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Yeni doğan iki aslan yavrusunun ismini vatandaşlar belirleyecek

Kayseri'de, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen iki dişi aslan yavrusunun ismi, sosyal medya üzerinden gelecek öneriler doğrultusunda belirlenecek
 10 Ocak 2020 14:48
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Yeni doğan iki aslan yavrusunun ismini vatandaşlar belirleyecek

Kayseri'de, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen iki dişi aslan yavrusunun ismi, sosyal medya üzerinden gelecek öneriler doğrultusunda belirlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayvanat bahçesini ziyaret ederek, 15 gün önce doğan aslan yavrularını sevdi.

Yavruları kucağına alan Büyükkılıç, hayvanat bahçesindeki aslan varlığının 9'a yükseldiğini belirtti.

Yavruların hayvanat bahçesinin maskotu haline geldiğini, ziyaretçiler ve personel tarafından çok sevildiğini anlatan Büyükkılıç, "15 günlük iki dişi aslana henüz isim konulmadı. Yavrular için değişik öneriler geliyor ama biz istiyoruz ki yavruların isimlerini hep birlikte belirleyelim." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, sosyal medya üzerinden gelecek öneriler doğrultusunda yavrulara isimlerinin konulacağını, Twitter, Instagram ve Facebook'taki resmi hesaplar üzerinden önerileri beklediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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