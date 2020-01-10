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2020 yarı yıl tatili öğretmenlerin mazeret tayini kontenjanları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılı yarıyıl tatili kadrolu öğretmenlerin mazeret tayin için kontenjanları yayımladı.
 10 Ocak 2020 14:47
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2020 yarı yıl tatili öğretmenlerin mazeret tayini kontenjanları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılı yarıyıl tatili kadrolu öğretmenlerin mazeret tayin için kontenjanları yayımladı.

2020 Yarı Yıl Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme 2. Aşama Başvuruları başladı

Yer değiştirme robotu için TIKLAYINIZ

Başvuru için TIKLAYINIZ

Kontenjanlar için TIKLAYINIZ

Başvuru yapacak öğretmenlerin yazışmaları için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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