Marketlerde yeni dönem... Bu ürünlere de alarm takılacak
|10 Ocak 2020 15:05
|Yazdır
üketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, böyle bir uygulamanın marketlerdeki hırsızlık olaylarını azaltacağını ancak kasada bekleme süresini artıracağını belirtiyor.
Alarm takılıp satılacak
Uzmanpara'nın haberine göre Türkiye'deki bazı marketler artan hırsızlık olaylarına karşı yeni bir uygulamaya gitti. Bundan sonra bazı ürünler (Bebek bezi, jilet, prezervatif, pahalı çikolatalar) artık alarm takılıp satılacak.
"Marketler şeffaf kutuları demirbaş olarak kullanacak"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle: Bazı marketler hırsızlık olaylarına karşı önlem almış durumda. Marketler bu şeffaf kutuları demirbaş olarak kullanacak. Bu uygulamanın marketlere maliyeti yok. Kutuların ebadı küçük ve bu kutular kasada sökülecek
"Vakit kaybı fazla olacak"
Bu uygulamanın vatandaşa büyük vakit kaybı yaratacağını belirten Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Bu uygulama ile birlikte kasada bekleyen müşterilerin vakit kaybı fazla olacak. Bu da vatandaşın rahatsızlığına neden olur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|DİB Başkanı Erbaş'tan '3 çocuk' açıklaması
10 Ocak 2020 15:39
|10 yaşındaki Ceren'in tedavisi bürokrasiye takıldı
10 Ocak 2020 15:03
|Asitli saldırı mağduru Berfin ve ailesinden Erdoğan'a teşekkür
10 Ocak 2020 14:00
|Yatay geçiş yaptığı özel üniversitenin 'sehven' hatası iki dönemine mal oldu
10 Ocak 2020 13:40
|Yavru ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar
10 Ocak 2020 12:20
|Yağmurda ıslanan köpeği kazağını çıkarıp kuruladı
10 Ocak 2020 12:14
|Kişilik tiplerine göre üniversite tercihi yapıyorlar
10 Ocak 2020 11:58
|Yaşayan hazine... 65 yıl boyunca Ahlat taşına şekil verdi
10 Ocak 2020 11:46
|Down sendromlu gençler adliyenin gülen yüzü olacak
10 Ocak 2020 11:39
|Görme engellilere menüdeki engel kalkıyor
10 Ocak 2020 11:24