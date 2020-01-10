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MB'nin, 2020 yıl sonu enflasyon beklentisi

Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı. Buna göre, 2020 yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 10,01 olurken; büyüme beklentisi ise yüzde 3,2'den yüzde 3,4'e yükseldi
 10 Ocak 2020 15:11
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MB'nin, 2020 yıl sonu enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,01'e geriledi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 1,16 olan ocak ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,10'a geriledi. 2020 Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket döneminde yüzde 0,65'ten yüzde 0,64'e düştü.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,07'den yüzde 10,01'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,07'den yüzde 9,54'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,94'ten yüzde 8,51'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,3527'den 6,4079'a çıktı. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 6,4328'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 13 milyar 885,5 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 13 milyar 38,5 milyar dolara geriledi. 2021 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 18 milyar 316,7 milyon dolar oldu.

- Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 11,53 oldu

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi, yüzde 3,2'den yüzde 3,4'e yükselirken, 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 12,41'den yüzde 11,31'e indi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 11,53 ve yüzde 9,89 olarak kayıtlara geçti.
Memurlar.Net
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