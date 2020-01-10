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Sarar çiftinin evini soyanların tutukluluğuna devam

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 tutuklu sanık, suçlamaları reddetti
 10 Ocak 2020 15:17
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Sarar çiftinin evini soyanların tutukluluğuna devam

ESKİŞEHİR(AA) - Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklar Lulia Dragusan, sevgilisi Alexandr Aricov ile Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve taraf avukatları hazır bulundu. Dosya kapsamında 4 sanığın firari olduğu öğrenildi.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanıklardan Lulia Dragusan, olayın yaşandığı gün İstanbul'da olduğunu ve kamera kayıtlarından durumun anlaşılabileceğini iddia etti.

Sanık Dragusan, olay gecesi İstanbul'da arkadaşının evinde kaldığını ve Eskişehir'e hiç gelmediğini ileri sürerek, "Ben orada 2017'de çalıştım. 2 aylık bir çalışma sürem oldu. 9 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Eskişehir'de işi bıraktıktan sonra direk Moldova'ya döndüm. 1 ay kaldım, tekrar İstanbul'a döndüm ve eski çalıştığım tekstil fabrikasında işe başladım. Benim 18 Mayıs'ta görüldüğüme dair ifadeler var ama ben o gün İstanbul'da çalışıyordum. Çalıştığım iş yerinde bir sürü kamera var. Bunlar da incelenebilir." diye konuştu.

Sanıklardan Alexandr Aricov da suçlamaları reddederek, "O gece ben de İstanbul'daydım. Lulia Dragusan benim eski eşim. Ayrıldık fakat görüşmeye devam ediyoruz. Olayın yaşandığı gece Lulia ile ortak arkadaşımızın evinde uyumuştum. Suçsuzum." ifadelerini kullandı.

- "10 milyon liradan fazla zararım var"

Şikayetçi Cemalettin Sarar ise olay gecesi önce şaka yapıldığını zannettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Benden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro para istediler. Ben de 'evde para yok' dedim. Konuşmalarından yabancı olduklarını anladım. Para isteyen kişi beni üst kata çıkarıp yatak odasında bağladı. Daha sonra aşağıda eşimi darp etmişler. Ben eşime de zaten direnmemesini, ne istiyorlarsa alıp bir an önce gitmelerini istediğimi söyledim. Bir süre sonra eşimi de yanıma getirip ikimizi birbirimize bağladılar. Ziynet eşyalarımızı çalmışlar. 10 milyon liradan fazla zararım var. Şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mart'a erteledi.

- Olay

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, geçen yıl mayıs ayında Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasaları soyulmuştu.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olacak çalışan Moldova uyruklu Lulia Dragusan tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra yakalanan 4'ü kadın 6 şüpheli, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Zanlılar, Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmış ve suçlamaları reddetmişti. Mahkeme, Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.

Moldova uyruklu 6 şüpheli, iki ülke makamları arasında gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından geçen yıl 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlükleri görevlilerine teslim edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.A, A.A, T.T. ve N.K, savcılıktaki sorguları sonrası serbest bırakılmıştı. Diğer zanlılardan Aleksandar Arikov tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
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