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Muğla'nın sakin tatil beldesi Güllük

Furkan Kumkaya memurlar.net için yazdı
 11 Ocak 2020 00:10
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Muğla'nın sakin tatil beldesi Güllük

Güllük, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı olan bir tatil beldesi. Genel olarak yazlık sahiplerinin tercih ettiği Güllük, diğer yerlerden daha sakin olan yapısı ve tüm imkanların bulunması sebebiyle epey tercih ediliyor. Bodrum'a hem yakın hem de biraz uzak olan Güllük'te yaşam tüm yıl boyunca devam ediyor. Eğer bir gün Ege'ye nazır bir balıkçı kasabasında yaşamak isterseniz, Güllük için şimdiden araştırmaya başlayın derim.

GÜLLÜK'TE YAŞAM

Kışın balıkçı kasabasına dönen belde yazın tatil cennetine dönüyor. Nüfusu kışın 5 bin iken yazın 10 bine çıkıyor. Son dönemlerdeki ekonomik kriz sebebiyle otel sahiplerinin ilk vazgeçtiği yerler buralar olsa da yine de müdavimleri Güllük'ü hiç bırakmıyor.

Baştan sonra yürümesi yaklaşık yarım saatinizi alacak olan Güllük, şehrin merkezinde perşembe günleri kurulan pazarı ve sıcak insanları ile kişide sakin bir gülümseme bırakıyor. Yerli halkın çeşit çeşit otlarıyla dolu tezgahlarla dolu güzel bi pazarı var denebilir. Sosyal yaşamı çok da aktif olmayan beldede 5-6 kadar kafe bulunuyor ve pek fazla etkinlik yapılamıyor. Burası daha çok ucuz konaklama ve sakinlik için değerlendiriliyor.

GÜLLÜK'TE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Güllük çevresi tam bir tarih noktası olsa da bugünkü şehrin bulunduğu yerde Hermiyas efsanesi dışında pek de elle tutulur bir tarihi yapı yok. Müzeler ve diğer tarihi yapılar daha çok hemen yanı başındaki Milas'ta yer alıyor.

İasos Antik Kenti

Güllük'ün tam olarak karşı kıyısında yer alan bu antik kent Karia döneminde aktif olarak görülse de asıl imarlar Roma yönetimi altındayken yapılmışlar. Yaşamsal etkilerin en yoğun olduğu zaman dilimi ise M.Ö. 5.yy. Ve M.S. 5.yy. arasındadır. Yaklaşık 1000 yıllık zaman dilimi içerisinde birçok kayda değer eser üretilmiş

İasos antik kentinde çalışmaları genel olarak İtalyan bir ekip yapmaktaymış. Tarihi ağırlık Roma dönemine hitap ettiği için de açıklamalar ve ilgi burada daha fazla sağlanmış. Kent ise gerçekten de büyük denebilecek bir seviyede imiş. Şehrin deniz yönünden gelecek saldırılar için iç suru karadan gelecek olan saldırılar için ise 3.5 km'lik bir dış suru bulunmakta.

Şehrin en ilgi çekici yeri ise stoaları geçtikten sonra karşınıza gelen dağa yaslanmış büyük tiyatrosu. Şehirdeki yapılar epey hasar görmüş olsa da görkemini kaybetmemiş. Mezarlık alanı ve Balık Pazarı diye bilinen bölgeler de kentte görebileceğiniz diğer yerlerden. Ulaşması biraz zorlasa da gittiğinizde iyi geldik diyeceğiniz bir kent olacağını düşünüyoruz.

Tuzla(Bargilya) Köyü

Güllük'e yakın mesafede bulunan Boğaziçi bölgesi kışın harika bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Denizden alüvyon birikmesi sonucu oluşan bölgede kuzeydeki evlerinden ayrılan flamingolar burada ılık hava da haftalar geçiriyorlar. Eğer buralara yolunuz kışın düşerse mutlaka bu güzelliği görmelisiniz. Bodrum istikametine giderken sağınızı hiç kaçırmamaya çalışırsanız, sizde su üzerindeki flamingoları görebilirsiniz.

Hermiyas Heykeli

Güllük sahilinde gezerken karşınıza bronzdan yapılmış yunus balığı sırtında bir çocuk heykeli çıkacaktır. Hikayenin aslında yaşandığı yer karşı kıyıdaki İasostur. İasos'ta çocuklar gymnasium denilen okuldan mezun olduklarında geleneksel olarak denize giderlermiş. Annesinden zorla izin alan Hermiyas'ta arkadaşları ile denize açılır. Hermiyas ve yaşıtları denizdeki iken bir yunus balığı gelir ve Hermiyas'ı sırtına alır ve açılır. Çocuklar ise bu durumu fark edemez ve kıyıya geldiklerimde sadece onun kaybolduğunu fark ederler. Annesi, oğlu öldüğü için yas tutarken balıkçılardan biri onu bir yunusun sırtında denizde dolaştığını anlatır. Hikayenin devamı ise Güllük'te. Bu hikaye ayrıca İasosluların paralarında da yer almıştır.

GÜLLÜK'TE KONAKLAMA VE YEMEK

Güllük'teki konaklama alternatifleri daha çok pansiyon ve apart olarak karşımıza çıkıyor. Büyük otel olarak ise sadece bir adet otel mevcut. Ekonomik krizden dolayı birçok otel kapandığı için bu sayı ne yazık ki böyle. Tabii bunun da artısı muhtemel nüfusun yükselmemesi ve huzurun artması.

Güllük bilindiği üzere eski bir balıkçı kasabası. Her köşesi koylarla dolu olan Bodrum bölgesinde geceleri balık yemek için gelinen en güzel yerlerden biri de Güllük oluyor. Levrek, çupra ve dalyan kefali buranın en sevilenlerinden.

GÜLLÜK VE ULAŞIM

Güllük'e şehir içi ulaşımlar dolmuşlar sağlanıyor. Milas'tan yıl boyu sürekli seferler olsa da Bodrum ile olan ulaşımlar sezona göre değişiyor. Yaz zamanı gece 03.00'a kadar seferler varken kışın Bodrum'a günde yalnızca 4 sefer bulunuyor.

Hava Yolu ile ulaşım ;

Güllük, Milas Bodrum Havalimanı'na yalnızca 8 km mesafede bulunuyor. Direkt Güllük' e giden sefer olmasa da isterseniz Bodrum istikametine bir servise binip kavşaktan da yaklaşık 7-8 dk içerisinde diğer bir dolmuş ile Güllük'e varabilirsiniz.

Güllük'ün bazı merkezlere şu mesafelerse yer alıyor;

Bodrum 45 km

Milas 25 km

Kuşadası 130 km

İzmir 210 km

İstanbul 670 km

Ankara 680 km

Antalya 400 km

Memurlar.Net - Özel

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