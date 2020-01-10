Halk TV, Eren Erdem'i çıkardı
|10 Ocak 2020 15:33
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Hakkındaki FETÖ soruşturması nedeniyle 489 gün cezaevinde kaldıktan sonra yaklaşık 2,5 ay önce tahliye olan CHP'li eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem Halk TV'de ekranlara gelen "Şimdiki Zaman Siyaset" adlı programdan çıkarıldı.
Programı Gürkan Hacır sunuyor, Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz ve Eren Erdem daimi konuk olarak katılıyordu. Eren Erdem programdan çıkarıldı. Erdem'e artık programda yer almayacağı bilgisi bugün iletildi.
Erdem kararı sosyal medya hesabından duyurdu
Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Erdem şunları söyledi;
Eren Erdem
@erenerdemnet< Her Salı günü Halk TV'de @gurkanhacir , @barisyarkadas ve @ismailsaymaz yaptığımız #ŞimdikiZaman programında artık olmayacağım. Kalan arkadaşlara başarılar dilerim.
Yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden tahliye olan Eren Erdem'in ismi, "Canan Kaftancıoğlu'na karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olacak" diye geçiyordu.
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