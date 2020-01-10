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Ambulans kamyonetle çarpıştı, 5 sağlık görevlisi yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde ambulansla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
|10 Ocak 2020 15:53
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Amasya'nın Suluova ilçesinde ambulansla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Abbas Vanlı yönetimindeki 05 FD 269 plakalı kamyonet, otogar kavşağı mevkisinde Murat Lap'ın kullandığı 05 BB 016 plakalı ambulansla çarpıştı.
Kazada ambulans sürücüsünün yanı sıra araçta bulunan hemşire Zümrüt Görgüç ile Merve, Cahide ve Ahmet Birgül yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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