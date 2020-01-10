Melih Gökçek: Susturuyor musunuz, kapatayım mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve gazeteci Ali Haydar arasında sinirler gerildi.

CNN Türk'teki Gece Görüşü programına telefonla bağlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, gazeteci Ali Haydar ile dikkat çeken bir polemik yaşadı.

Programa Ankara'da kar yağışı sonrası yolların tuzlanması ile ilgili tartışmaya yönelik olarak katılan Gökçek'e gazeteci Ali Haydar, "Bu kadar cesaretiniz varsa, görevden alınmaya karşı dursaydınız. Beni halk seçti. Ben bu görevi teslim etmiyorum deseydiniz" dedi.

Bu durum üzerine Melih Gökçek, programın moderatörü Hande Fırat'a, "Hande hanım susturuyor musunuz? Kapatayım mı?" diye sorarken, gazeteci Ali Haydar, "Hiç kimse beni susturamaz. Melih Gökçek hiç susturamaz" dedi.