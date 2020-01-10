Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasına soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) İzmir'deki bir lisenin salonundaki programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi
|10 Ocak 2020 16:03
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) İzmir'deki bir lisenin salonundaki programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
MEB'den yapılan açıklamada, İzmir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin resmi tatil günlerinde özel etkinlikler için de kullanılmakta olan çok amaçlı salonunda, bir sivil toplum kuruluşunca özel bir program gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu programda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili olarak Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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